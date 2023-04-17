Giriş Tarihi: 17.04.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 10:34

Şarkıcı Hadise boşandıktan sonra servetine servet kattı! 40 milyonluk yalı dairesinden sonra yeni yatırımı...

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde kariyerindeki gelişmelerin yanı sıra özel hayatındaki hareketlilikle dikkatleri üzerine çekiyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir şekilde gerçekleşen evliliği jet hızıyla sona eren şarkıcı Hadise, boşandıktan hemen sonra kendisine 40 milyon TL'ye yalı dairesi almıştı. Şu sıralar "Feryat" isimli yeni şarkısıyla gündemde olan Hadise, yeni yatırımıyla bir kez daha gündeme geldi. Bu kez dünyaca ünlü bir markadan saat alan popçu, bu yatırımı için mini bir servet ödedi. İşte detaylar...