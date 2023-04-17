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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise boşandıktan sonra servetine servet kattı! 40 milyonluk yalı dairesinden sonra yeni yatırımı...
Giriş Tarihi: 17.04.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 10:34

Şarkıcı Hadise boşandıktan sonra servetine servet kattı! 40 milyonluk yalı dairesinden sonra yeni yatırımı...

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde kariyerindeki gelişmelerin yanı sıra özel hayatındaki hareketlilikle dikkatleri üzerine çekiyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir şekilde gerçekleşen evliliği jet hızıyla sona eren şarkıcı Hadise, boşandıktan hemen sonra kendisine 40 milyon TL'ye yalı dairesi almıştı. Şu sıralar "Feryat" isimli yeni şarkısıyla gündemde olan Hadise, yeni yatırımıyla bir kez daha gündeme geldi. Bu kez dünyaca ünlü bir markadan saat alan popçu, bu yatırımı için mini bir servet ödedi. İşte detaylar...

Şarkıcı Hadise boşandıktan sonra servetine servet kattı! 40 milyonluk yalı dairesinden sonra yeni yatırımı...

İş insanı Mehmet Dinçerler ile Nisan 2022'de sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise, jet hızıyla ayrılık kararı almış ve Eylül 2022'de Dinçerler'den boşanmıştı. 5 ay evli kalan çiftin boşanma süreci de olaylı geçmişti.

Şarkıcı Hadise boşandıktan sonra servetine servet kattı! 40 milyonluk yalı dairesinden sonra yeni yatırımı...

İkili arasındaki maddi konular ise sık sık gündeme geldi. Bu konularda sessiz kalmayı tercih eden Hadise, bu süreçte konserden konsere aktı.

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Şarkıcı Hadise boşandıktan sonra servetine servet kattı! 40 milyonluk yalı dairesinden sonra yeni yatırımı...

Servetine servet katan güzel şarkıcı, boşandıktan hemen sonra da kendisine Yeniköy'den 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi alarak, "Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum" mesajı verdi.

Şarkıcı Hadise boşandıktan sonra servetine servet kattı! 40 milyonluk yalı dairesinden sonra yeni yatırımı...

YILDIZLARIN TERCİHİ

Şimdilerde yeni şarkısı 'Feryat' ile gündemde olan Hadise, kariyerindeki başarısı sonrası kendisini bir kez daha ödüllendirdi.

Şarkıcı Hadise boşandıktan sonra servetine servet kattı! 40 milyonluk yalı dairesinden sonra yeni yatırımı...

Takvim'in haberine göre ünlü popçu, dünyaca ünlü birçok ismin de tercih ettiği bir marka saat almış.

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