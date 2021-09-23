Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! ’Bu gerçekten Lara mı?’

Şarkıcı Lara'yı son hali ile tanımak adeta imkansız. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara 'Yok artık' dedirtiyor. "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Lara şimdilerde 42 yaşında. Tepeden tırnağa değişen Lara tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıktı. Lara, 10 yılda 40 kilo verdi. Eski ve yeni halini sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı, boks, kick boks, yoga, pilates gibi sporları uzun yıllardır yaparak beslenmesini de dengeleyerek formda kaldığını söyledi. Lara sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Cüretkar paylaşımlarıyla Instagram'da da adından söz ettiren Lara'nın eski halinden eser yok. İşte görünce 'Bu gerçekten Lara mı?' sorusunu sormadan edemeyeceğiniz şarkıcı Lara'nın son hali...