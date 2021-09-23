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Haberler Galeri Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! 'Bu gerçekten Lara mı?'
Giriş Tarihi: 23.09.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 11:36

Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! 'Bu gerçekten Lara mı?'

Şarkıcı Lara'yı son hali ile tanımak adeta imkansız. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara 'Yok artık' dedirtiyor. "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Lara şimdilerde 42 yaşında. Tepeden tırnağa değişen Lara tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıktı. Lara, 10 yılda 40 kilo verdi. Eski ve yeni halini sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı, boks, kick boks, yoga, pilates gibi sporları uzun yıllardır yaparak beslenmesini de dengeleyerek formda kaldığını söyledi. Lara sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Cüretkar paylaşımlarıyla Instagram'da da adından söz ettiren Lara'nın eski halinden eser yok. İşte görünce 'Bu gerçekten Lara mı?' sorusunu sormadan edemeyeceğiniz şarkıcı Lara'nın son hali...

Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! ’Bu gerçekten Lara mı?’

2000'lerin başında seslendirdiği 'Adam Gibi Adam' şarkısıyla akıllarda kalan şarkıcı Lara, son haliyle şaşkına çevirdi. 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! ’Bu gerçekten Lara mı?’

Lara, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

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Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! ’Bu gerçekten Lara mı?’

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.

Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! ’Bu gerçekten Lara mı?’

"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ" DEMİŞTİ

Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.

Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! ’Bu gerçekten Lara mı?’

Bir dönemin ünlü şarkıcısı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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