Giriş Tarihi: 03.01.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 14:17

Şarkıcı Tarık Mengüç eşi ile aşk pozlarını paylaştı gören "Nazan Şoray'a çok benziyor" demeden edemedi!

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç hayranları tarafından sosyal medyada büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Tarık Mengüç eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri. Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. Hayranlarının en çok merak ettiği ise eşi Funda Mengüç. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı eşi Funda Mengüç ile yaptığı paylaşımlarda eşine olan sevgisini her zaman dile getirmeyi ihmal etmiyor. Sevilen şarkıcının ınstagram hesabını takip eden hayranları eşi Funda Mengüç ile olan fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutuyor. Tarık Mengüç'ün eşini görenler Nazan Şoray'a benzetmeden edemiyor...