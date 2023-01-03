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Haberler Galeri Şarkıcı Tarık Mengüç eşi ile aşk pozlarını paylaştı gören "Nazan Şoray'a çok benziyor" demeden edemedi!
Giriş Tarihi: 03.01.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 14:17

Şarkıcı Tarık Mengüç eşi ile aşk pozlarını paylaştı gören "Nazan Şoray'a çok benziyor" demeden edemedi!

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç hayranları tarafından sosyal medyada büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Tarık Mengüç eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri. Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. Hayranlarının en çok merak ettiği ise eşi Funda Mengüç. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı eşi Funda Mengüç ile yaptığı paylaşımlarda eşine olan sevgisini her zaman dile getirmeyi ihmal etmiyor. Sevilen şarkıcının ınstagram hesabını takip eden hayranları eşi Funda Mengüç ile olan fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutuyor. Tarık Mengüç'ün eşini görenler Nazan Şoray'a benzetmeden edemiyor...

Şarkıcı Tarık Mengüç eşi ile aşk pozlarını paylaştı gören Nazan Şoray’a çok benziyor demeden edemedi!

Eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Tarık Mengüç son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Tarık Mengüç farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri oldu.

Şarkıcı Tarık Mengüç eşi ile aşk pozlarını paylaştı gören Nazan Şoray’a çok benziyor demeden edemedi!

Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. Tarık Mengüç'ün Baran ve Sevde adında iki çocuğu var.

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Şarkıcı Tarık Mengüç eşi ile aşk pozlarını paylaştı gören Nazan Şoray’a çok benziyor demeden edemedi!

Hayranlarının en çok merak ettiği ise eşi Funda Mengüç.

Şarkıcı Tarık Mengüç eşi ile aşk pozlarını paylaştı gören Nazan Şoray’a çok benziyor demeden edemedi!

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı eşi Funda Mengüç ile yaptığı paylaşımlarda eşine olan sevgisini her zaman dile getirmeyi ihmal etmiyor.

Şarkıcı Tarık Mengüç eşi ile aşk pozlarını paylaştı gören Nazan Şoray’a çok benziyor demeden edemedi!

Sanatçı son olarak klibinde eşi ile kamera karşısına geçmişti.

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