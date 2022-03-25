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Haberler Galeri Şarkıcı Tarık Mengüç'ten şaşırtan açıklama! Vücudunda bakın neresini sigortalattı!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:51

Şarkıcı Tarık Mengüç'ten şaşırtan açıklama! Vücudunda bakın neresini sigortalattı!

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç hayranları tarafından sosyal medyada büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Tarık Mengüç eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri. Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç, sahne aldığı mekanda cep telefonuna dalan dinleyicisinin dikkatini çekmek için yanına gitmişti. Mengüç'ü son anda fark eden dinleyicisi oturduğu yerden sıçramıştı. Video sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu. Tarık Mengüç, önceki gün eşiyle birlikte Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Tarık Mengüç, sesini sigortalattığını dile getirdi.

Şarkıcı Tarık Mengüç’ten şaşırtan açıklama! Vücudunda bakın neresini sigortalattı!

Tarık Mengüç, önceki gün eşiyle birlikte Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Tarık Mengüç, sesini sigortalattığını dile getirdi.

Şarkıcı Tarık Mengüç’ten şaşırtan açıklama! Vücudunda bakın neresini sigortalattı!

Tarık Mengüç, "Sesimle ilgili oluşabilecek risklere karşı ve sesimi kaybetmem durumunda yüklüce bir tazminat ödenecek. Bir prim bedeli ödüyorum.

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Şarkıcı Tarık Mengüç’ten şaşırtan açıklama! Vücudunda bakın neresini sigortalattı!

Sesimi kaybettiğim takdirde ömrümün sonuna kadar tüm ihtiyaçlarım ödenecek.

Şarkıcı Tarık Mengüç’ten şaşırtan açıklama! Vücudunda bakın neresini sigortalattı!

Bu sigorta için bir miktar ödüyoruz ama bizde kalsın" dedi.

Şarkıcı Tarık Mengüç’ten şaşırtan açıklama! Vücudunda bakın neresini sigortalattı!

Öte yandan 50 yaşındaki şarkıcı, tiyatroya adım attığını söyledi. "Çiğdem Tunç beni tiyatroya itti. Bana 'Sen çok yeteneklisin' demesinden sonra bu kararı aldım" şeklinde konuştu.

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