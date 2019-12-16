Seda Sayan hayranlarını şoke etti! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

Ünlü şarkıcı Seda Sayan güçlü sesinin yanı sıra uzun yıllar boyunca yaptığı sabah programı ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başarmıştır. Kadırgalı lakaplı güzel şarkıcı Seda Sayan yardım severliği ve dobra tavırlarıyla sanat camiasında da sevilen ve saygı duyulan isimlerden. Zamanında oyunculuk da yapmış olan Seda Sayan yıllar içindeki değişimi ile hayranlarını şaşırttı! Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Seda Sayan yaptırdığı estetik operasyonları da hiç bir zaman saklamıyor. Hatta canlı yayında yüzünü gerdiren Seda Sayan günlerce konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Seda Sayan'ın son paylaşımlarında takipçilerinin dikkatini yüzü çekti. Seda Sayan'ın son halini görenler "Yüzüne ne olmuş? sorusunu sormadan edemedi. Seda Sayan 7 ay önce yüzünü gerdirmişti. Yüzündeki değişimin dikkatli gözlerden kaçmadığı 56 yaşındaki Seda Sayan'ın botoks ve dolgularını yenilettiği konuşuldu. İşte Seda Sayan'ın estetikli hali ile yıllar içindeki değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin estetiksiz halleri...