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  • Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Ünlü şarkıcı Seda Sayan daha 7 ay önce yüzünü gerdirmişti...

'ın yüzüne ne oldu? Ünlü şarkıcı Seda Sayan daha 7 ay önce yüzünü gerdirmişti...

Ünlü şarkıcı güçlü sesinin yanı sıra uzun yıllar boyunca yaptığı sabah programı ile 'nin sevilen isimlerinden olmayı başarmıştır. Kadırgalı lakaplı güzel şarkıcı Seda Sayan yardım severliği ve dobra tavırlarıyla sanat camiasında da sevilen ve saygı duyulan isimlerden. Zamanında oyunculuk da yapmış olan Seda Sayan önceki gece 'deki konserinde imzalı yeşil elbisesiyle büyük beğeni topladı. Gecede Sayan, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının dışında sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla ayakta alkışlandı. Seda Sayan'ı izleyenlerin dikkatini şarkıcının yüzündeki değişiklik çekti. Yaptırdığı estetik operasyonları hiç bir zaman saklamayan Seda Sayan canlı yayında yüzünü gerdirmişti. Seda Sayan'ın son halini görenler "Yüzüne ne olmuş? sorusunu sormadan edemedi. Seda Sayan 7 ay önce yüzünü gerdirmişti. Yüzündeki değişimin dikkatli gözlerden kaçmadığı 56 yaşındaki Seda Sayan'ın botoks ve dolgularını yenilettiği konuşuldu. İşte ile ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 14:05
Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Ünlü şarkıcı Seda Sayan daha 7 ay önce yüzünü gerdirmişti...

Ünlü şarkıcı güçlü sesinin yanı sıra uzun yıllar boyunca yaptığı sabah programı ile 'nin sevilen isimlerinden olmayı başarmıştır. Kadırgalı lakaplı güzel şarkıcı Seda Sayan yardım severliği ve dobra tavırlarıyla sanat camiasında da sevilen ve saygı duyulan isimlerden. Zamanında oyunculuk da yapmış olan Seda Sayan önceki gece 'deki konserinde imzalı yeşil elbisesiyle büyük beğeni topladı. Gecede Sayan, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının dışında sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla ayakta alkışlandı. Seda Sayan'ı izleyenlerin dikkatini şarkıcının yüzündeki değişiklik çekti. Yaptırdığı estetik operasyonları hiç bir zaman saklamayan Seda Sayan canlı yayında yüzünü gerdirmişti. Seda Sayan'ın son halini görenler "Yüzüne ne olmuş? sorusunu sormadan edemedi. Seda Sayan 7 ay önce yüzünü gerdirmişti. Yüzündeki değişimin dikkatli gözlerden kaçmadığı 56 yaşındaki Seda Sayan'ın botoks ve dolgularını yenilettiği konuşuldu. İşte ile ve sizin için derlediğimiz ...

Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Ünlü şarkıcı Seda Sayan daha 7 ay önce yüzünü gerdirmişti...

ZARA

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Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Ünlü şarkıcı Seda Sayan daha 7 ay önce yüzünü gerdirmişti...
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Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Ünlü şarkıcı Seda Sayan daha 7 ay önce yüzünü gerdirmişti...

EBRU YAŞAR

Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Ünlü şarkıcı Seda Sayan daha 7 ay önce yüzünü gerdirmişti...
Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Ünlü şarkıcı Seda Sayan daha 7 ay önce yüzünü gerdirmişti...

TÜRKAN ŞORAY

Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Ünlü şarkıcı Seda Sayan daha 7 ay önce yüzünü gerdirmişti...
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