Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den duygusal Babalar Günü paylaşımı! "Gerçekten kızların ilk aşkları babaları..."
Giriş Tarihi: 20.06.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 10:46

Şef 'nın kızı Sude'den duygusal ! "Gerçekten kızların ilk aşkları babaları..."

Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden yani sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da en az kendi kadar popüler. Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı 'nın çok sayıda takipçisi var. Son olarak sosyal medya hesabından babası ile pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya duygusal not ile 'nü kutladı. Sosyal medyada ilgi olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya babasına "Gerçekten kızların ilk aşkları babaları... Keşke hep yanımda olsan" sözleri ile seslendi...

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den duygusal Babalar Günü paylaşımı! Gerçekten kızların ilk aşkları babaları...

Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden yani sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden.

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den duygusal Babalar Günü paylaşımı! Gerçekten kızların ilk aşkları babaları...

Özel hayatı ile oldukça merak edilen 'in 'i 'nın kızı da en az kendi kadar popüler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den duygusal Babalar Günü paylaşımı! Gerçekten kızların ilk aşkları babaları...

Çektiği videolarla fenomen olan 'in kızı 'nın çok sayıda takipçisi var.

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den duygusal Babalar Günü paylaşımı! Gerçekten kızların ilk aşkları babaları...

Son olarak sosyal medya hesabından babası ile pozunu paylaşan duygusal not ile 'nü kutladı.

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den duygusal Babalar Günü paylaşımı! Gerçekten kızların ilk aşkları babaları...

Sosyal medyada ilgi olan 'in kızı babasına "Gerçekten kızların ilk aşkları babaları... Keşke hep yanımda olsan" sözleri ile seslendi...

SON DAKİKA