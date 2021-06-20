Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'den duygusal Babalar Günü paylaşımı! Gerçekten kızların ilk aşkları babaları...

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da en az kendi kadar popüler. Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi var. Son olarak sosyal medya hesabından babası ile pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya duygusal not ile Babalar Günü'nü kutladı. Sosyal medyada ilgi olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya babasına "Gerçekten kızların ilk aşkları babaları... Keşke hep yanımda olsan" sözleri ile seslendi...