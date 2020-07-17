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Haberler Galeri Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…

’nda ’yi canlandıran bakın kimle evli! ’nin annesi Halise…

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizide 'nin annesini oynayan karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu . Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterini canlandıran Gonca Cilasun'nun hayatı merak konusunu oldu. Cilasun'un hayatıyla ilgili en çok merak edilen ise gerçek hayattaki eşi oldu. İşte merak edenler için Gonca Cilasun ve diğer ünlü isimlerin eşleri sevgilileri…

Giriş Tarihi: 17.07.2020 06:26 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 06:39
Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizide 'nin annesini oynayan karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu . Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterini canlandıran Gonca Cilasun'nun hayatı merak konusunu oldu. Gonca Cilasun, 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Birçok yapımda rol alan Gonca Cilasun, şimdi ise Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterine hayat vermektedir. Dizi de Sancar Efe'nin annesini canlandıran Gonca Cilasun gerçek hayatta ise Engin Hızarcı ile evli. Ünlü oyuncunun evli olduğunu görenler çok şaşırıyor. Cilasun'un hayatıyla ilgili en çok merak edilen ise gerçek hayattaki eşi oldu. İşte merak edenler için Gonca Cilasun ve diğer ünlü isimlerin eşleri sevgilileri…

Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…

BÜLENT SERTTAŞ VE EŞİ

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Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…
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Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…
Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…

SABRİ - YAĞMUR SARIOĞLU

Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…
Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…
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