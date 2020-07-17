Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizide Sancar Efe'nin annesini oynayan Halise karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Gonca Cilasun. Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterini canlandıran Gonca Cilasun'nun hayatı merak konusunu oldu. Cilasun'un hayatıyla ilgili en çok merak edilen ise gerçek hayattaki eşi oldu. İşte merak edenler için Gonca Cilasun ve diğer ünlü isimlerin eşleri sevgilileri…