Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizide Sancar Efe'nin annesini oynayan Halise karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Gonca Cilasun. Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterini canlandıran Gonca Cilasun'nun hayatı merak konusunu oldu. Gonca Cilasun, 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Birçok yapımda rol alan Gonca Cilasun, şimdi ise Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterine hayat vermektedir. Dizi de Sancar Efe'nin annesini canlandıran Gonca Cilasun gerçek hayatta ise Engin Hızarcı ile evli. Ünlü oyuncunun evli olduğunu görenler çok şaşırıyor. Cilasun'un hayatıyla ilgili en çok merak edilen ise gerçek hayattaki eşi oldu. İşte merak edenler için Gonca Cilasun ve diğer ünlü isimlerin eşleri sevgilileri…