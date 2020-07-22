Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkat çekiyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Halisefe'nin ilk gelini, Sancar'ın kardeşi Yahya'nın karısı. Onu da köyden aldılar, feci halde sonradan görme bir kadın ama çok neşeli; çok dandun, patavatsız bir kadın. Kaynanası Gökgörmedik Elvan diyor ona ama Elvan kaynanasını çok seviyor. Kocasından önce kaynanasına sevdalanmış zaten, Yahya'nın karısı değil Halise Efe'nin gelini olmak istemiş. Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterini canlandıran Elvan Efeoğlu'nun hayatı merak konusunu oldu. Dizideki halinden çok farklı olan güzel oyuncunun takipçileri sosyal medyadaki fotoğraflarını çok beğeniyor. İşte Hivda Zizan Alp'in gerçek hayattaki hali…