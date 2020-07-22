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Haberler Galeri Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

’nın ’ı ’in bu hali herkesi büyüledi! hayattaki hali şoke etti!

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkat çekiyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Halisefe'nin ilk gelini, Sancar'ın kardeşi Yahya'nın karısı. Onu da köyden aldılar, feci halde sonradan görme bir kadın ama çok neşeli; çok dandun, patavatsız bir kadın. Kaynanası Gökgörmedik Elvan diyor ona ama Elvan kaynanasını çok seviyor. Kocasından önce kaynanasına sevdalanmış zaten, Yahya'nın karısı değil Halise Efe'nin gelini olmak istemiş. Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterini canlandıran Elvan Efeoğlu'nun hayatı merak konusunu oldu. Dizideki halinden çok farklı olan güzel oyuncunun takipçileri sosyal medyadaki fotoğraflarını çok beğeniyor. İşte Hivda Zizan Alp'in hayattaki hali…

Giriş Tarihi: 22.07.2020 06:53 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 07:26
Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkat çekiyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

Halisefe'nin ilk gelini, Sancar'ın kardeşi Yahya'nın karısı. Onu da köyden aldılar, feci halde sonradan görme bir kadın ama çok neşeli; çok dandun, patavatsız bir kadın. Kaynanası Gökgörmedik diyor ona ama Elvan kaynanasını çok seviyor.

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Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

Kocasından önce kaynanasına sevdalanmış zaten, Yahya'nın karısı değil Halise Efe'nin gelini olmak istemiş. dizisinde Akın karakterini canlandıran Efeoğlu'nun hayatı merak konusunu oldu. , 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. dizisinin 'i hayatta görenler tanıyamıyor. Dizideki halinden çok farklı olan güzel oyuncunun takipçileri sosyal medyadaki fotoğraflarını çok beğeniyor. İşte Hivda Zizan Alp'in gerçek hayattaki hali…

İşte Hivda Zizan Alp'in ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…

Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

FAHRİYE EVCEN

Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!
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Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!
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