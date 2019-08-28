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’e veda ederken gözyaşları sel oldu!

'de, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı , son yolculuğuna uğurlandı.

AA Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 28.08.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 16:00
Selahattin Özdemir’e veda ederken gözyaşları sel oldu!

için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Selahattin Özdemir’e veda ederken gözyaşları sel oldu!

Törene, sanatçının kızları Yıldız ve Sena Özdemir ile yakınlarının yanı sıra müzik camiasından çok sayıda kişi ve sevenleri katıldı.

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Selahattin Özdemir’e veda ederken gözyaşları sel oldu!

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Özdemir'in tabutu, hayranları tarafından cenaze aracına taşındı.

Arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir'e veda

Selahattin Özdemir’e veda ederken gözyaşları sel oldu!

Özdemir'in hayranları, tabutu taşırken sanatçının "Aramızda sıra dağlar" şarkısını söyledi. Sanatçının kızları ve kardeşleri de tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Selahattin Özdemir’e veda ederken gözyaşları sel oldu!

Valisi Ali İhsan Su, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da Özdemir ailesine başsağlığı diledi.

Selahattin Özdemir’e veda ederken gözyaşları sel oldu!

Sanatçının cenazesi, Menteş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Selahattin Özdemir’e veda ederken gözyaşları sel oldu!

Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki , dün hayatını kaybetmişti.

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