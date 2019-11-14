Sen Anlat Karadeniz final yaptı İrem Helvacıoğlu imaj tazeledi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun değişimi...

Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri fırtına gibi esen Sen Anlat Karadeniz 64. bölümü ile final yaptı. Başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe (Tahir) ve Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nu kariyerlerinin zirvesine çıkaran Sen Anlat Karadeniz kendine yakışır bir finalle ekranlara veda etti. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile ünü ülke sınırlarını aşan Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dizinin final yapmasının ardından imajını tazeledi. Sosyal medyada da oldukça sevilen ve takip edilen Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İrem Helvacıoğlu "Yeni bir ben" notu ile paylaştığı fotoğrafı ile yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte unutulmayacak diziler arasında yerini alan Sen Anlat Karadeniz'in naif ve güçlü kadın figürü Nefes'e hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...