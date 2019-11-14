Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Sen Anlat Karadeniz final yaptı İrem Helvacıoğlu imaj tazeledi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun değişimi...

final yaptı imaj tazeledi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in 'i ...

ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri fırtına gibi esen 64. bölümü ile final yaptı. Başrol oyuncularından (Tahir) ve karakterine hayat veren 'nu kariyerlerinin zirvesine çıkaran Sen Anlat Karadeniz kendine yakışır bir finalle ekranlara veda etti. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile ünü ülke sınırlarını aşan İrem Helvacıoğlu dizinin final yapmasının ardından imajını tazeledi. Sosyal medyada da oldukça sevilen ve takip edilen 'nun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İrem Helvacıoğlu "Yeni bir ben" notu ile paylaştığı fotoğrafı ile yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte unutulmayacak diziler arasında yerini alan Sen Anlat Karadeniz'in naif ve güçlü kadın figürü Nefes'e hayat veren ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 08:40
Sen Anlat Karadeniz final yaptı İrem Helvacıoğlu imaj tazeledi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun değişimi...

ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri fırtına gibi esen 64. bölümü ile final yaptı. Başrol oyuncularından (Tahir) ve karakterine hayat veren 'nu kariyerlerinin zirvesine çıkaran Sen Anlat Karadeniz kendine yakışır bir finalle ekranlara veda etti. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile ünü ülke sınırlarını aşan İrem Helvacıoğlu dizinin final yapmasının ardından imajını tazeledi. Sosyal medyada da oldukça sevilen ve takip edilen 'nun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İrem Helvacıoğlu "Yeni bir ben" notu ile paylaştığı fotoğrafı ile yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte unutulmayacak diziler arasında yerini alan Sen Anlat Karadeniz'in naif ve güçlü kadın figürü Nefes'e hayat veren ve sizin için derlediğimiz ...

Sen Anlat Karadeniz final yaptı İrem Helvacıoğlu imaj tazeledi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun değişimi...

FAHRİYE EVCEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sen Anlat Karadeniz final yaptı İrem Helvacıoğlu imaj tazeledi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun değişimi...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sen Anlat Karadeniz final yaptı İrem Helvacıoğlu imaj tazeledi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun değişimi...

EMİNA JAHOVİC

Sen Anlat Karadeniz final yaptı İrem Helvacıoğlu imaj tazeledi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun değişimi...
Sen Anlat Karadeniz final yaptı İrem Helvacıoğlu imaj tazeledi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun değişimi...

FİLİZ AKIN

Sen Anlat Karadeniz final yaptı İrem Helvacıoğlu imaj tazeledi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun değişimi...
BİZE ULAŞIN