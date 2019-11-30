Sen Anlat Karadeniz final yaptı Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe’nin değişimi...

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri fırtına gibi esen Sen Anlat Karadeniz 64. bölümü ile final yaptı. Başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe (Tahir) ve Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nu kariyerlerinin zirvesine çıkaran Sen Anlat Karadeniz kendine yakışır bir finalle ekranlara veda etti. Ünü ülke sınırlarını aşan Sen Anlat Karadeniz'in başarılı ve yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe günler sonra gazetecilere yakalandı. Önceki gün Cihangir'de market alışverişi yapan yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe, "Ben magazin falan bilmem, alışık değilim" dedi. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi…