Sen Anlat Karadeniz final yaptı Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe’nin değişimi...

atv ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Sen Anlat Karadeniz 64. Bölümü ile ekranlara veda etti. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde; Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır. Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i, Ulaş Tuna Astepe dizi bittikten sonra ilk defa gazetecilere yakalandı. Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte unutulmayacak diziler arasında yerini alan Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i, Ulaş Tuna Astepe'nin değişimi…