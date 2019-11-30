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  • Sen Anlat Karadeniz final yaptı Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe’nin değişimi...

final yaptı Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in ’i Ulaş Tuna Astepe’nin değişimi...

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri fırtına gibi esen 64. bölümü ile final yaptı. Başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe () ve karakterine hayat veren 'nu kariyerlerinin zirvesine çıkaran Sen Anlat Karadeniz kendine yakışır bir finalle ekranlara veda etti. Ünü ülke sınırlarını aşan Sen Anlat Karadeniz'in başarılı ve yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe günler sonra gazetecilere yakalandı. Önceki gün Cihangir'de market alışverişi yapan yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe, "Ben magazin falan bilmem, alışık değilim" dedi. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi…

Giriş Tarihi: 30.11.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 12:05
Sen Anlat Karadeniz final yaptı Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe’nin değişimi...

atv ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan 64. Bölümü ile ekranlara veda etti. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde; Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret, 'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır. Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i, Ulaş Tuna Astepe dizi bittikten sonra ilk defa gazetecilere yakalandı. Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte unutulmayacak diziler arasında yerini alan Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i, Ulaş Tuna Astepe'nin değişimi…

Sen Anlat Karadeniz final yaptı Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe’nin değişimi...

FAHRİYE EVCEN

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Sen Anlat Karadeniz final yaptı Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe’nin değişimi...
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Sen Anlat Karadeniz final yaptı Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe’nin değişimi...
Sen Anlat Karadeniz final yaptı Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe’nin değişimi...
Sen Anlat Karadeniz final yaptı Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe’nin değişimi...

EMINA JAHOVIC

Sen Anlat Karadeniz final yaptı Ulaş Tuna Astepe böyle görüntülendi! İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe’nin değişimi...
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