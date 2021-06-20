Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefası! 48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı...

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. Seray Sever'in şu sıralar üç sene önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile romantik bir tatilde. Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefasını sosyal medya hesabından yayınladı. Seray Sever'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı oldu. 48 yaşındaki Seray Sever ise bikinili halleri ile genç kızlara taş çıkardı...İşte birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayıp evlilikle taçlandıran Seray Sever ile eşi Eray Sünbül'ün aşk pozları...