Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefası! 48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı...
Giriş Tarihi: 20.06.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 10:11

'den 10 yaş küçük eşi ile ! 48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı...

programında jüri üyeliği yapan 'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. Seray Sever'in şu sıralar üç sene önce evlendiği eşi ile romantik bir tatilde. Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefasını sosyal medya hesabından yayınladı. Seray Sever'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı oldu. 48 yaşındaki Seray Sever ise ile genç kızlara taş çıkardı...İşte birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayıp evlilikle taçlandıran 'ün aşk pozları...

Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefası! 48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı...

programında jüri üyeliği yapan 'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor.

Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefası! 48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefası! 48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı...

'in şu sıralar üç sene önce evlendiği eşi ile romantik bir tatilde.

Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefası! 48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı...

kendisinden 10 yaş küçük eşi ile tekne sefasını sosyal medya hesabından yayınladı.

Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefası! 48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı...

'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı oldu. 48 yaşındaki Seray Sever ise ile genç kızlara taş çıkardı...

SON DAKİKA