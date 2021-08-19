Serenay Sarıkaya süper mini kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Hem iş hem aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya son paylaşımıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı pozlarına yorum ve beğeni yağdı. Kırmızı süper minisiyle poz veren Serenay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Sarıkaya, kırmızı mini elbisesiyle ve doğal haliyle sosyal medyayı yaktı geçti.