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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya süper mini kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 19.08.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 10:49

Serenay Sarıkaya süper mini kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Hem iş hem aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya son paylaşımıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı pozlarına yorum ve beğeni yağdı. Kırmızı süper minisiyle poz veren Serenay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Sarıkaya, kırmızı mini elbisesiyle ve doğal haliyle sosyal medyayı yaktı geçti.

Serenay Sarıkaya süper mini kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor.

Serenay Sarıkaya süper mini kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Uzun süredir tatilde olan Serenay Sarıkaya, yeni çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Serenay Sarıkaya süper mini kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Serenay Sarıkaya, kırmızı süper mini elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

Serenay Sarıkaya süper mini kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Serenay Sarıkaya, yaz tatilinden hayranlarını heyecanlandıran fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

Serenay Sarıkaya süper mini kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Instagram'da dokuz milyonu aşkın takipçisi olan başarılı oyuncunun her karesi yüz binlerce beğeni alıyor.

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