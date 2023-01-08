Giriş Tarihi: 08.01.2023 13:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
13:15
Sergen Deveci son halini paylaştı! 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölümden dönmüştü!
Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da kaza yapmıştı. Feci olayda tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz, Burak Topçu hayatını kaybetmişti, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten ise yaralanmıştı. Ağır yaralanan Sergen Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti. Bir süredir hastanede tedavi gören Sergen Deveci son halini paylaştı.