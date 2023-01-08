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Haberler Galeri Sergen Deveci son halini paylaştı! 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölümden dönmüştü!
Giriş Tarihi: 08.01.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 13:15

Sergen Deveci son halini paylaştı! 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölümden dönmüştü!

Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da kaza yapmıştı. Feci olayda tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz, Burak Topçu hayatını kaybetmişti, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten ise yaralanmıştı. Ağır yaralanan Sergen Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti. Bir süredir hastanede tedavi gören Sergen Deveci son halini paylaştı.

Sergen Deveci son halini paylaştı! 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölümden dönmüştü!

Karadeniz turnesinde olan 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, dün, dönüş yolunda kaza yapmıştı. Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Sergen Deveci son halini paylaştı! 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölümden dönmüştü!

Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

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Sergen Deveci son halini paylaştı! 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölümden dönmüştü!

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci ameliyat edilmişti.

Sergen Deveci son halini paylaştı! 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölümden dönmüştü!

Yoğun bakımdan çıkan Sergen Deveci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Sergen Deveci son halini paylaştı! 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölümden dönmüştü!

Sergen Deveci, son halini bu pozuyla takipçileriyle paylaştı. Deveci beğenei yağan paylaşımına ise," Senin bakışında bir şey var çocuk, senden gizleyemiyorum" notunu düştü.

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