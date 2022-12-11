Giriş Tarihi: 11.12.2022 12:29
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
12:38
Sergen Deveci'den duygusal paylaşım! "Burası cehennem Tolga!"
Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da kaza yapmıştı. Feci olayda tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz, Burak Topçu hayatını kaybetmişti, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten ise yaralanmıştı. Ağır yaralanan Sergen Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti. Bir süredir hastanede tedavi gören Sergen Deveci son olarak kazada hayatını kaybeden yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir pozunu paylaştı.