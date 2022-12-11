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Haberler Galeri Sergen Deveci'den duygusal paylaşım! "Burası cehennem Tolga!"
Giriş Tarihi: 11.12.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 12:38

Sergen Deveci'den duygusal paylaşım! "Burası cehennem Tolga!"

Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da kaza yapmıştı. Feci olayda tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz, Burak Topçu hayatını kaybetmişti, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten ise yaralanmıştı. Ağır yaralanan Sergen Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti. Bir süredir hastanede tedavi gören Sergen Deveci son olarak kazada hayatını kaybeden yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir pozunu paylaştı.

Sergen Deveci’den duygusal paylaşım! Burası cehennem Tolga!

Karadeniz turnesinde olan 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, dün, dönüş yolunda kaza yapmıştı. Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Sergen Deveci’den duygusal paylaşım! Burası cehennem Tolga!

Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

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Sergen Deveci’den duygusal paylaşım! Burası cehennem Tolga!

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci ameliyat edilmişti.

Sergen Deveci’den duygusal paylaşım! Burası cehennem Tolga!

Yoğun bakımdan çıkan Sergen Deveci, bir süredir hastanede tedavi görüyor.

Sergen Deveci’den duygusal paylaşım! Burası cehennem Tolga!

Deveci, son olarak kazada yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir pozunu paylaştı.

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