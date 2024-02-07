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Haberler Galeri Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 10:18

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den gelen kötü haber sevenlerini üzmüştü… Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Sosyal medya hesabımdan haberi duyuran Ebru Destan, son sağlık durumunu paylaşmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı. İki gün sonra yeniden bıçak altına yatan 61 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu...

Settar Tanrıöğen’in sağlık durumunda yeni gelişme! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği sebebi ile acil ameliyata alınmıştı. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu nasıl?

Settar Tanrıöğen’in sağlık durumunda yeni gelişme! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen hayranlarını korkutmuştu...

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Settar Tanrıöğen’in sağlık durumunda yeni gelişme! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...

"AMELİYATI GÜZEL GEÇTİ"

Kızılcık Şerbeti'nde birlikte rol aldığı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan manken Ebru Destan, "Settar ağabeyim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş, bir an önce sağlığına kavuşmanı dilerim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Settar Tanrıöğen’in sağlık durumunda yeni gelişme! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...

Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıktı.

Settar Tanrıöğen’in sağlık durumunda yeni gelişme! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...

Yoğun bakımda tedavisi süren Settar Tanrıöğen, bir operasyon daha geçirdi. 1,5 saat süren yeni operasyonda oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı.

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