Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven’in paylaşımı duygulandırdı! Sihirli Annem’in çocuk oyuncuları yeniden bir arada!

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" ve "Selena" dizilerinin çocuk oyuncuları büyüdü. Şimdilerde sosyal medyada ilgiyle takip edilen o isimlerden biri de Gizem Güven. Sihirli Annem'de Ceren, Selena'da Leyla karakterine hayat veren Gizem Güven, geçtiğimiz yıl futbolcu Caner Turp ile evlendi. Şimdilerde ekranlardan uzak duran ve Youtube'da çektiği videolarla adından söz ettiren Gizem Güven'i Instagram'da 1 milyon kişi takip ediyor. Gizem Güven son olarak, yıllar önce Sihirli Annem'de rol aldığı arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya paylaşınca takipçilerini duygulandırdı. Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, aradan geçen yıllara rağmen bağını koparmadığı arkadaşları Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner ile paylaşımına "Sarılalım sıkı sıkı" diye yazdı. İşte Sihirli Annem'in çocuk oyuncularının son halleri...