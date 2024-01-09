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Haberler Galeri Şimdi 49 yaşında! Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun kaslı vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor
Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:23

Şimdi 49 yaşında! Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun kaslı vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor

90'lı yıllara damga vuran Çılgın Bediş dizisinde Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin büyük aşkı Oktay, yakışıklılığıyla genç kızlarında sevgilisiydi. Şimdilerde 46 yaşında olan Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun adeta yıllara meydan okuyor. Cenk Torun, dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karizmasından hiçbir şey kaybetmedi. 49 yaşındaki Cenk Torun, kaslı vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor. İşte Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'un son hali...

Şimdi 49 yaşında! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun kaslı vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin büyük aşkı Oktay, yakışıklılığıyla genç kızların sevgilisiydi. Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun şimdilerde adeta yıllara meydan okuyor. Karizmasından hiçbir şey kaybetmeyen Cenk Torun için zaman sanki durmuş gibi...

Şimdi 49 yaşında! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun kaslı vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 48 yaşında olan Cenk Torun karizmasından hiçbir şey kaybetmedi.

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Şimdi 49 yaşında! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun kaslı vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor

Cenk Torun, 90'lı yılların en dikkat çeken oyuncularındandı.

Şimdi 49 yaşında! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun kaslı vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor

Önce "Delikanlım" klibiyle genç kızları kendine hayran bıraktı ardından da "Çılgın Bediş" dizisindeki 'Oktay' rolüyle ekrana geldi.

Şimdi 49 yaşında! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun kaslı vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor

İşte Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'un şimdiki hali...

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