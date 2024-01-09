Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:23
Şimdi 49 yaşında! Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun kaslı vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor
90'lı yıllara damga vuran Çılgın Bediş dizisinde Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin büyük aşkı Oktay, yakışıklılığıyla genç kızlarında sevgilisiydi. Şimdilerde 46 yaşında olan Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun adeta yıllara meydan okuyor. Cenk Torun, dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karizmasından hiçbir şey kaybetmedi. 49 yaşındaki Cenk Torun, kaslı vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor. İşte Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'un son hali...