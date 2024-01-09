Şimdi 49 yaşında! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun kaslı vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin büyük aşkı Oktay, yakışıklılığıyla genç kızların sevgilisiydi. Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun şimdilerde adeta yıllara meydan okuyor. Karizmasından hiçbir şey kaybetmeyen Cenk Torun için zaman sanki durmuş gibi...