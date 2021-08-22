Sinem Kobal'ın kırmızılar içindeki tatil pozu hayranlarından tam not aldı! "Bu ne güzellik Sinem"

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal,şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde sap sarı saçlarını koyu renge boyayan Sinem Kobal yeni imajı ile boy göstermişti. Koyu renk saçlarından kısa sürede sıkılan Sinem Kobal eski haline geri dönmüştü. 34 yaşındaki Sinem Kobal son olarak kırmızılar içindeki pozunu takipçileri ile paylaştı. Sinem Kobal'ın kırmızı büstiyer - pantolon takımına hayranlarından beğeni yağdı. İşte Sinem Kobal'ın tatil pozları...