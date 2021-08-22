Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sinem Kobal'ın kırmızılar içindeki tatil pozu hayranlarından tam not aldı! "Bu ne güzellik Sinem"
Giriş Tarihi: 22.08.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 14:03

Sinem Kobal'ın kırmızılar içindeki tatil pozu hayranlarından tam not aldı! "Bu ne güzellik Sinem"

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal,şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde sap sarı saçlarını koyu renge boyayan Sinem Kobal yeni imajı ile boy göstermişti. Koyu renk saçlarından kısa sürede sıkılan Sinem Kobal eski haline geri dönmüştü. 34 yaşındaki Sinem Kobal son olarak kırmızılar içindeki pozunu takipçileri ile paylaştı. Sinem Kobal'ın kırmızı büstiyer - pantolon takımına hayranlarından beğeni yağdı. İşte Sinem Kobal'ın tatil pozları...

Sinem Kobal’ın kırmızılar içindeki tatil pozu hayranlarından tam not aldı! Bu ne güzellik Sinem

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sinem Kobal’ın kırmızılar içindeki tatil pozu hayranlarından tam not aldı! Bu ne güzellik Sinem

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal,şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sinem Kobal’ın kırmızılar içindeki tatil pozu hayranlarından tam not aldı! Bu ne güzellik Sinem

Geçtiğimiz günlerde sap sarı saçlarını koyu renge boyayan Sinem Kobal yeni imajı ile boy göstermişti.

Sinem Kobal’ın kırmızılar içindeki tatil pozu hayranlarından tam not aldı! Bu ne güzellik Sinem

Koyu renk saçlarından kısa sürede sıkılan Sinem Kobal eski haline geri dönmüştü.

Sinem Kobal’ın kırmızılar içindeki tatil pozu hayranlarından tam not aldı! Bu ne güzellik Sinem

34 yaşındaki Sinem Kobal son olarak kırmızılar içindeki pozunu takipçileri ile paylaştı.

SON DAKİKA