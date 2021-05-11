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Haberler Galeri Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurmuştu! Fenomen gelin adayı bu kez de derin bacak dekoltesiyle dikkat çekti
Giriş Tarihi: 11.05.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 06:40

'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurmuştu! Fenomen gelin adayı bu kez de derin bacak dekoltesiyle dikkat çekti

Fenomen gelin adayı aldığı kilolarla olay olmuştu. Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dans videoları ile gündeme gelmişti. "Modern dansa merak saldıysam öğrenirim" diyen Solmaz Çiros bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Solmaz Çiros'un dans videolarına fazla kiloları damga vurmuştu. Solmaz Çiros son haliyle ve cesur tarzıyla dikkat çekti. Gelin adayı Solmaz yeni şarkısı için dekolteli pozlar verdi.

Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurmuştu! Fenomen gelin adayı bu kez de derin bacak dekoltesiyle dikkat çekti

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran son haliyle ve cesur tarzıyla dikkat çekti. Gelin adayı Solmaz yeni şarkısı için dekolteli pozlar verdi.

Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurmuştu! Fenomen gelin adayı bu kez de derin bacak dekoltesiyle dikkat çekti

Fenomen gelin adayı aldığı kilolarla olay olmuştu.

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Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurmuştu! Fenomen gelin adayı bu kez de derin bacak dekoltesiyle dikkat çekti

Seda Sayan'ın sunduğu program ile meşhur olan değişimi ile herkesi şaşırtarak gündeme gelmişti.

Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurmuştu! Fenomen gelin adayı bu kez de derin bacak dekoltesiyle dikkat çekti

Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan yeni bir şarkı için kolları sıvadı.

Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurmuştu! Fenomen gelin adayı bu kez de derin bacak dekoltesiyle dikkat çekti

Gelin adayı Solmaz şarkının klibi için cesur kıyafetler giydi. Hem göğüs hem de derin bacak dekoltesiyle dikkat çekti.

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