Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Feci kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den ilk açıklama geldi! En son onunla görüştüler...
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 13:43

SON DAKİKA: Feci kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den ilk açıklama geldi! En son onunla görüştüler...

Feci kaza sanat dünyasını yasa boğdu. Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Hem iş arkadaşları hem de dostlarını kaybetmenin acısı ile sarsılan isimlerden açıklamalar ardı ardına geldi. Kazada hayatını kaybeden yakın arkadaşları Tolga Güleryüz ile en son görüntülü konuşma yapan oyuncu Begüm Öner, yaralılar arasındaki eşi Ceyhun Fersoy'un ve diğer arkadaşlarının sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. İşte Begüm Öner'in sağlık durumları merak edilen oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten hakkındaki ilk açıklaması...

SON DAKİKA: Feci kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner’den ilk açıklama geldi! En son onunla görüştüler...

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci gibi ünlü oyuncuların da içinde bulunduğu lüks minibüs TIR'a arkadan çarptı. Son dakika haberine göre; kaza Amasya-Çorum Karayolu üzerinde meydana geldi. Kaza sırasında araçta bulunan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Feci kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner’den ilk açıklama geldi! En son onunla görüştüler...

3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza sanat dünyasını yasa boğdu. Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Feci kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner’den ilk açıklama geldi! En son onunla görüştüler...

Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Hem iş arkadaşları hem de dostlarını kaybetmenin acısı ile sarsılan isimlerden açıklamalar ardı ardına geldi.

SON DAKİKA: Feci kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner’den ilk açıklama geldi! En son onunla görüştüler...

Kazada hayatını kaybeden yakın arkadaşları Tolga Güleryüz ile en son görüntülü konuşma yapan oyuncu Begüm Öner, yaralılar arasındaki eşi Ceyhun Fersoy'un ve diğer arkadaşlarının sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

SON DAKİKA: Feci kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner’den ilk açıklama geldi! En son onunla görüştüler...

"SEVENLERİ KAVUŞTURMAK GÖREVİMİZ"

Hayatını kaybeden yapımcı Tolga Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner ile görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıkmıştı.

Yanında Ceyhun Fersoy da olan Tolga Güleryüz o anları Instagram hesabından "Sevenleri kavuşturmak görevimiz" notuyla yayınlamıştı.

SON DAKİKA