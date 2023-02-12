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Haberler Galeri SON DAKİKA: Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası ve fenomen Dilan Polat'tan Taha Duymaz açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:53

SON DAKİKA: Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası ve fenomen Dilan Polat'tan Taha Duymaz açıklaması geldi!

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığını gözyaşlarıyla duyuran ablası Semiha Duymaz'dan son dakika yeni açıklama geldi. Enkazın başından paylaşımda bulunan Taha Duymaz'ın ablası genç fenomenden gelecek haberleri umutla bekleyen takipçilerine yeni bilgi verdi. İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan Dilan Polat da paylaştığı video ile Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaz ile ilgili aldığı son bilgiyi paylaştı. SON DAKİKA: Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

SON DAKİKA: Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası ve fenomen Dilan Polat’tan Taha Duymaz açıklaması geldi!

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber olmuştu.

SON DAKİKA: Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası ve fenomen Dilan Polat’tan Taha Duymaz açıklaması geldi!

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti.

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SON DAKİKA: Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası ve fenomen Dilan Polat’tan Taha Duymaz açıklaması geldi!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Hataylı fenomen Taha Duymaz da yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusuydu. Ablasından son dakika açıklaması geldi.

SON DAKİKA: Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası ve fenomen Dilan Polat’tan Taha Duymaz açıklaması geldi!

Enkazın başından paylaşımda bulunan Taha Duymaz'ın ablası genç fenomenden gelecek haberleri umutla bekleyen takipçilerine yeni bilgi verdi.

SON DAKİKA: Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası ve fenomen Dilan Polat’tan Taha Duymaz açıklaması geldi!

"TEK DUAM KURTULMALARI"

Taha Duymaz ile son gelişmeyi ablası Semiha Duymaz duyurdu:

Herkes çok merak ediyor biliyorum.Ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum.Sadece çaresizce izliyorum. Dün bir umudum vardı sağ salim dedim ama yeni başlandı çalışmalara. Tek duam kurtulmaları.

Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ablası paylaştı: "Çaresizce izliyorum…" | Video

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