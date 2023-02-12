SON DAKİKA: Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası ve fenomen Dilan Polat’tan Taha Duymaz açıklaması geldi!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Hataylı fenomen Taha Duymaz da yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusuydu. Ablasından son dakika açıklaması geldi.