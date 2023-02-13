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Haberler Galeri SON DAKİKA: Taha Duymaz hakkında yeni gelişmeyi fenomen Dilan Polat paylaştı! Taha Duymaz'ın üzerindeki battaniye ayrıntısı dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:11

SON DAKİKA: Taha Duymaz hakkında yeni gelişmeyi fenomen Dilan Polat paylaştı! Taha Duymaz'ın üzerindeki battaniye ayrıntısı dikkat çekti...

Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor! SON DAKİKA: Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığını gözyaşlarıyla duyuran ablası Semiha Duymaz'dan son dakika yeni açıklama geldi. Enkazın başından paylaşımda bulunan Taha Duymaz'ın ablası genç fenomenden gelecek haberleri umutla bekleyen takipçilerine yeni bilgi vermişti. İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan Dilan Polat da paylaştığı video ile Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaz ile ilgili aldığı son bilgiyi paylaştı. Taha'nın kaldığı evden attığı son storysinde üzerindeki battaniye enkazdan çıkarken Taha Duymaz hakkında ortaya ilginç iddialar atıldı.

SON DAKİKA: Taha Duymaz hakkında yeni gelişmeyi fenomen Dilan Polat paylaştı! Taha Duymaz’ın üzerindeki battaniye ayrıntısı dikkat çekti...

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ENKAZDAN ÇIKTI MI?

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber olmuştu.

SON DAKİKA: Taha Duymaz hakkında yeni gelişmeyi fenomen Dilan Polat paylaştı! Taha Duymaz’ın üzerindeki battaniye ayrıntısı dikkat çekti...

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti.

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SON DAKİKA: Taha Duymaz hakkında yeni gelişmeyi fenomen Dilan Polat paylaştı! Taha Duymaz’ın üzerindeki battaniye ayrıntısı dikkat çekti...

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Hataylı fenomen Taha Duymaz da yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusu oldu.

SON DAKİKA: Taha Duymaz hakkında yeni gelişmeyi fenomen Dilan Polat paylaştı! Taha Duymaz’ın üzerindeki battaniye ayrıntısı dikkat çekti...

İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan Dilan Polat da paylaştığı video ile Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaz ile ilgili aldığı son bilgiyi paylaşmıştı.

SON DAKİKA: Taha Duymaz hakkında yeni gelişmeyi fenomen Dilan Polat paylaştı! Taha Duymaz’ın üzerindeki battaniye ayrıntısı dikkat çekti...

Taha'nın kaldığı evden attığı son storysinde üzerindeki battaniye enkazdan çıkarken Taha Duymaz hakkında ortaya ilginç iddialar atıldı.

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