Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:11

SON DAKİKA: Taha Duymaz hakkında yeni gelişmeyi fenomen Dilan Polat paylaştı! Taha Duymaz'ın üzerindeki battaniye ayrıntısı dikkat çekti...

Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor! SON DAKİKA: Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığını gözyaşlarıyla duyuran ablası Semiha Duymaz'dan son dakika yeni açıklama geldi. Enkazın başından paylaşımda bulunan Taha Duymaz'ın ablası genç fenomenden gelecek haberleri umutla bekleyen takipçilerine yeni bilgi vermişti. İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan Dilan Polat da paylaştığı video ile Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaz ile ilgili aldığı son bilgiyi paylaştı. Taha'nın kaldığı evden attığı son storysinde üzerindeki battaniye enkazdan çıkarken Taha Duymaz hakkında ortaya ilginç iddialar atıldı.