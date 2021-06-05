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Haberler Galeri Songül Karlı dalga konusu oldu! Songül Karlı "Gram makyaj yok" dedi sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 05.06.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 11:13

dalga konusu oldu! Songül Karlı "Gram makyaj yok" dedi sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozu ile adından söz ettiren sık sık verdiği ile de gündem olmuştu. 47 yaşındaki Songül Karlı bu kez sıfır makyaj pozu ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son paylaşımına yazdığı "Yüzümde gram makyaj yok" açıklaması yorum yağmuruna tutuldu. Takipçilerini inandıramayan Songül Karlı yine sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri Songül Karlı ile fena dalga geçti. İşte olarak paylaştığı fotoğrafına yapılan yorumlar...

Songül Karlı dalga konusu oldu! Songül Karlı Gram makyaj yok dedi sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozu ile adından söz ettiren sık sık verdiği ile de gündem olmuştu.

Songül Karlı dalga konusu oldu! Songül Karlı Gram makyaj yok dedi sosyal medyanın diline düştü!

47 yaşındaki bu kez sıfır makyaj pozu ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

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Songül Karlı dalga konusu oldu! Songül Karlı Gram makyaj yok dedi sosyal medyanın diline düştü!

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan 'nın son paylaşımına yazdığı "Yüzümde gram makyaj yok" açıklaması yorum yağmuruna tutuldu.

Songül Karlı dalga konusu oldu! Songül Karlı Gram makyaj yok dedi sosyal medyanın diline düştü!

Takipçilerini inandıramayan yine sosyal medyanın diline düştü.

Songül Karlı dalga konusu oldu! Songül Karlı Gram makyaj yok dedi sosyal medyanın diline düştü!

Takipçileri ile fena dalga geçti. İşte olarak paylaştığı fotoğrafına yapılan yorumlar...

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