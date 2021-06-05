Songül Karlı dalga konusu oldu! Songül Karlı Gram makyaj yok dedi sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozu ile adından söz ettiren Songül Karlı sık sık verdiği frikikler ile de gündem olmuştu. 47 yaşındaki Songül Karlı bu kez sıfır makyaj pozu ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son paylaşımına yazdığı "Yüzümde gram makyaj yok" açıklaması yorum yağmuruna tutuldu. Takipçilerini inandıramayan Songül Karlı yine sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri Songül Karlı ile fena dalga geçti. İşte Songül Karlı'nın makyajsız hali olarak paylaştığı fotoğrafına yapılan yorumlar...