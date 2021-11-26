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Haberler Galeri Songül Karlı derin göğüs dekoltesi ile konuşulmayı yine başardı! Minisini çekti pozunu verdi!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 16:26

Songül Karlı derin göğüs dekoltesi ile konuşulmayı yine başardı! Minisini çekti pozunu verdi!

48 yaşındaki Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı son pozu ile yine olay oldu. İşte son günlerde yeni imajı ve cesur pozları ile gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın göğüs dekolteli pozları ve yıllar içindeki değişimi...

Songül Karlı derin göğüs dekoltesi ile konuşulmayı yine başardı! Minisini çekti pozunu verdi!

48 yaşındaki Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Songül Karlı derin göğüs dekoltesi ile konuşulmayı yine başardı! Minisini çekti pozunu verdi!

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Songül Karlı derin göğüs dekoltesi ile konuşulmayı yine başardı! Minisini çekti pozunu verdi!

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Songül Karlı derin göğüs dekoltesi ile konuşulmayı yine başardı! Minisini çekti pozunu verdi!

Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı son pozu ile yine olay oldu.

Songül Karlı derin göğüs dekoltesi ile konuşulmayı yine başardı! Minisini çekti pozunu verdi!

İşte son günlerde yeni imajı ve cesur pozları ile gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın göğüs dekolteli pozları ve yıllar içindeki değişimi...

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