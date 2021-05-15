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Haberler Galeri Songül Karlı'ya estetik yetmedi bir de filtreyi bastı! Songül Karlı değişimi ile adeta Seda Sayan, Ceylan gibi isimlerle yarışıyor...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 09:10

'ya estetik yetmedi bir de filtreyi bastı! ile adeta , gibi isimlerle yarışıyor...

Geçtiğimiz günlerde bornozlu ile adından söz ettiren spor yaparken verdiği frikik ile de gündem olmuştu. 47 yaşındaki Songül Karlı son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara uyguladığı ile sosyal medyanın diline düştü. "Estetikle az değişmiş gibi bir de filtreyi basıyor" yorumları yapılan olay oldu. Daha önce sadece gözğüslerini küçülttüğünü iddia eden ve estetiksiz olduğunu söyleyen ise geçirdiği estetik operasyonları ele veriyor. Eski halinden eser kalmayan son dönemde , şarkıcı gibi isimlerle adeta yarışıyor...

Songül Karlı'ya estetik yetmedi bir de filtreyi bastı! Songül Karlı değişimi ile adeta Seda Sayan, Ceylan gibi isimlerle yarışıyor...

Geçtiğimiz günlerde bornozlu ile adından söz ettiren spor yaparken verdiği frikik ile de gündem olmuştu.

Songül Karlı'ya estetik yetmedi bir de filtreyi bastı! Songül Karlı değişimi ile adeta Seda Sayan, Ceylan gibi isimlerle yarışıyor...

47 yaşındaki son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara uyguladığı ile sosyal medyanın diline düştü.

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Songül Karlı'ya estetik yetmedi bir de filtreyi bastı! Songül Karlı değişimi ile adeta Seda Sayan, Ceylan gibi isimlerle yarışıyor...

"Estetikle az değişmiş gibi bir de filtreyi basıyor" yorumları yapılan 'nın son hali olay oldu.

Songül Karlı'ya estetik yetmedi bir de filtreyi bastı! Songül Karlı değişimi ile adeta Seda Sayan, Ceylan gibi isimlerle yarışıyor...

Daha önce sadece gözğüslerini küçülttüğünü iddia eden ve estetiksiz olduğunu söyleyen 'nın yıllar içindeki değişimi ise geçirdiği estetik operasyonları ele veriyor.

Songül Karlı'ya estetik yetmedi bir de filtreyi bastı! Songül Karlı değişimi ile adeta Seda Sayan, Ceylan gibi isimlerle yarışıyor...

Eski halinden eser kalmayan değişimi son dönemde , şarkıcı gibi isimlerle adeta yarışıyor...

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