Songül Karlı’ya nazar değdi! Songül Karlı şişen gözünü gizlemek için de filtreye başvurdu!

Songül Karlı bu defa şişen gözünü gizmek için filtreye başvurdu. "Estetikle az değişmiş gibi bir de filtreyi basıyor" eleştirileri ile sık sık karşılaşan Songül Karlı son olarak kendisine nazar değdiğini söyleyerek rahatsızlanan gözünü hayranlarıyla paylaştı.