Giriş Tarihi: 22.08.2021 16:05Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 16:07
Songül Karlı'ya nazar değdi! Songül Karlı şişen gözünü gizlemek için de filtreye başvurdu!
Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı'nın değişimi son dönemde Seda Sayan, şarkıcı Ceylan gibi isimlerle adeta yarışıyor... 47 yaşındaki Songül Karlı geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum gününü kutladığı bir paylaşımda bulunmuş, uyguladığı filtre ile sosyal medyanın diline düşmüştü. Songül Karlı bu defa şişen gözünü gizmek için filtreye başvurdu. "Estetikle az değişmiş gibi bir de filtreyi basıyor" eleştirileri ile sık sık karşılaşan Songül Karlı son olarak kendisine nazar değdiğini söyleyerek rahatsızlanan gözünü hayranlarıyla paylaştı. Nazara geldiğini dile getiren Songül Karlı'nın şişen gözüne uyguladığı filtre ise yine kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.