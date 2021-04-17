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Haberler Galeri Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızı Ela 8 yaşında! Anne kız sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 17.04.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 12:04

Sosyetik güzel ’ın sır gibi sakladığı kızı 8 yaşında! Anne kız sosyal medyayı salladı!

dizisiyle yıldızı parlayan , 2011 yılında 'la nikah masasına oturmuştu. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin kızları , 8 yaşına bastı. İkili, evde aile arasında organize ettikleri bir parti ile kızlarının doğum gününü kutladı. 36 yaşındaki Yasemin Özilhan, kızı Ela ile birlikte çekilen karelerini hesabından takipçileriyle paylaştı. Sosyetik güzel Özilhan, gönderilerine, "İyi ki doğdun Ela... Canımın içi, neşe kaynağım... Seni çok seviyorum" notunu düşerek, kızının yeni yaşını kutladı. ve sosyetik güzel Yasemin Özilhan ilgi odağı oldu …

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızı Ela 8 yaşında! Anne kız sosyal medyayı salladı!

Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden ile 'ın kızları , 8 yaşına bastı. Sosyetik güzel, kızının doğum gününü, hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızı Ela 8 yaşında! Anne kız sosyal medyayı salladı!

2011 yılında nikah masasına oturan - çiftinin küçük kızları , 8 yaşına bastı.

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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızı Ela 8 yaşında! Anne kız sosyal medyayı salladı!

İkili, evde aile arasında organize ettikleri bir parti ile kızlarının doğum gününü kutladı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızı Ela 8 yaşında! Anne kız sosyal medyayı salladı!

"NEŞE KAYNAĞIM"

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden , kızı ile birlikte çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızı Ela 8 yaşında! Anne kız sosyal medyayı salladı!

Pandemi sürecinde sıkı bir kullanıcısı olan sosyetik isim, "İyi ki doğdun ... Canımın içi, neşe kaynağım... Seni çok seviyorum" sözleriyle kızının yeni yaşını kutladı.

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