Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızı Ela 8 yaşında! Anne kız sosyal medyayı salladı!

Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan'la nikah masasına oturmuştu. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin kızları Ela, 8 yaşına bastı. İkili, evde aile arasında organize ettikleri bir parti ile kızlarının doğum gününü kutladı. 36 yaşındaki Yasemin Özilhan, kızı Ela ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sosyetik güzel Özilhan, gönderilerine, "İyi ki doğdun Ela... Canımın içi, neşe kaynağım... Seni çok seviyorum" notunu düşerek, kızının yeni yaşını kutladı. Ela Özilhan ve sosyetik güzel Yasemin Özilhan ilgi odağı oldu …