Suphiye Orancı ile aynı filmde rol almışlardı! İbrahim Tatlıses gerçeği itiraf etti!

Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
10:39
Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Orancı'nın 4 kızından biri olan Dilara Gülatan'ın babasının ise gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiası ortaya atıldı. Duygu Nebioğlu, "Annem gerçekleri açıklasın" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı. Suphiye Orancı hakkındaki iddialar ise herkesi şoka uğrattı. Suphiye Orancı'nın geçmişte İbrahim Tatlıses filmlerinde de oynadığı ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses konuyla ilgili sessizliğini bozdu.