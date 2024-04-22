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Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 10:39

Suphiye Orancı ile aynı filmde rol almışlardı! İbrahim Tatlıses gerçeği itiraf etti!

Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Orancı'nın 4 kızından biri olan Dilara Gülatan'ın babasının ise gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiası ortaya atıldı. Duygu Nebioğlu, "Annem gerçekleri açıklasın" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı. Suphiye Orancı hakkındaki iddialar ise herkesi şoka uğrattı. Suphiye Orancı'nın geçmişte İbrahim Tatlıses filmlerinde de oynadığı ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Suphiye Orancı ile aynı filmde rol almışlardı! İbrahim Tatlıses gerçeği itiraf etti!

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 1987 yılında Suphiye Orancı ile evlilik dışı aşk yaşayan Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi Nebioğlu isminde ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Suphiye Orancı ile aynı filmde rol almışlardı! İbrahim Tatlıses gerçeği itiraf etti!

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

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Suphiye Orancı ile aynı filmde rol almışlardı! İbrahim Tatlıses gerçeği itiraf etti!

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri Türkiye gündemine oturdu.

Suphiye Orancı ile aynı filmde rol almışlardı! İbrahim Tatlıses gerçeği itiraf etti!

Uğur Dündar konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi.

Suphiye Orancı ile aynı filmde rol almışlardı! İbrahim Tatlıses gerçeği itiraf etti!

Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayınına katıldı. Ortaya atılan iddialar ise çok çarpıcıydı.

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