Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Survivor Batuhan Karacakaya 'Melisa!' diye haykırıyordu! Meğer güzeller güzeli kardeşiymiş!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 16:49

Survivor Batuhan Karacakaya 'Melisa!' diye haykırıyordu! Meğer güzeller güzeli kardeşiymiş!

Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya'yı Survivor 2021'de görenler tanımakta zorluk çekmişti. 25 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya kısa sürede Survivor'ın favori yarışmacılarından olmuş büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu. Son olarak Survivor All Star 2022'de boy gösteren Batuhan Karacakaya sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu. Survivor Batuhan, her yarışmada 'Melisaaa!' diye bağırıyordu... Bazı sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya seslendiğini düşünürken, bazıları da sevgilisi olduğunu düşünüyordu... Ancak Melisa aslında bambaşka biri çıktı. Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil karakteri ile tanıdığımız Survivor Batuhan Karacakaya'nın Melisa'sı meğer kardeşiymiş. Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Melisa Karacakaya güzelliğiyle hayran bıraktı.

Survivor Batuhan Karacakaya ’Melisa!’ diye haykırıyordu! Meğer güzeller güzeli kardeşiymiş!

Survivor 2021'de yarışan ve yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Batuhan Karacakaya şimdilerde Survivor All Star'da yarışıyor.

Survivor Batuhan Karacakaya ’Melisa!’ diye haykırıyordu! Meğer güzeller güzeli kardeşiymiş!

Yarışmada oyun kazanınca "Melissa" diye seslenmesi akıllara kazınırken bu kişinin kim olduğu merak ediliyordu. Survivor Batuhan'ın Melissa'sı kız kardeşi çıktı! Melissa Karacakaya yeni pozları ile sosyal medyayı salladı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Batuhan Karacakaya ’Melisa!’ diye haykırıyordu! Meğer güzeller güzeli kardeşiymiş!

Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya'yı Survivor 2021'de görenler tanımakta zorluk çekmişti.

Survivor Batuhan Karacakaya ’Melisa!’ diye haykırıyordu! Meğer güzeller güzeli kardeşiymiş!

25 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya kısa sürede Survivor'ın favori yarışmacılarından olmuş büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu.

Survivor Batuhan Karacakaya ’Melisa!’ diye haykırıyordu! Meğer güzeller güzeli kardeşiymiş!

Son olarak Survivor All Star 2022'de boy gösteren Batuhan Karacakaya sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu.

SON DAKİKA