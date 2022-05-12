Giriş Tarihi: 12.05.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 16:46

Survivor Sema Aydemir'in ikizi Seda'nın 19 yıllık eşi bakın kim çıktı! Öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın ve sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor All Star 2022 tüm hızıyla sürüyor. Yarışmada performansıyla dikkat çeken yarışmacılarından olan Sema Aydemir, ikizi Seda Ocak ile rakip takımlarda yarışıyor. 37 yaşındaki Seda Ocak, geçtiğimiz günlerde Kırmızı takımdaki rakibi Ayşe Yüksel ile gerginlik yaşamıştı. Kaybettiği oyunun ardından sinirlerine hakim olamayan Ocak, Ayşe'ye tepki göstermişti. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada, Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, sosyal medyada merak konusu oldu. Seda Ocak'ın 19 sene önce hayatını birleştirdiği eşi bakın kim çıktı! İşte Survivor Seda Ocak hakkında tüm merak edilenler...