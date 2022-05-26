Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 17:00

Survivor Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın ve sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor All Star 2022 tüm hızıyla sürüyor. Yarışmada performansıyla dikkat çeken yarışmacılarından olan Sema Aydemir, ikizi Seda Ocak ile yarışmaya katılmıştı. Sema Aydemir, geçtiğimiz haftalarda elenen ikizi Seda'nın ardından gözyaşlarına boğulmuştu. 36 yaşındaki Sema Aydemir, sosyal medyada merak edilen yarışmacılarından biri. Ünlü ismin oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı. Meğer kendisinden de ünlüymüş... İşte Survivor Sema hakkında tüm merak edilenler...