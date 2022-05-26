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Haberler Galeri Survivor Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 17:00

Survivor Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın ve sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor All Star 2022 tüm hızıyla sürüyor. Yarışmada performansıyla dikkat çeken yarışmacılarından olan Sema Aydemir, ikizi Seda Ocak ile yarışmaya katılmıştı. Sema Aydemir, geçtiğimiz haftalarda elenen ikizi Seda'nın ardından gözyaşlarına boğulmuştu. 36 yaşındaki Sema Aydemir, sosyal medyada merak edilen yarışmacılarından biri. Ünlü ismin oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı. Meğer kendisinden de ünlüymüş... İşte Survivor Sema hakkında tüm merak edilenler...

Survivor Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın ve sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor All Star 2022 tüm hızıyla sürüyor. Yarışmada başarılı performansıyla dikkat çeken isimlerden olan Sema Aydemir, ikizi Seda'nın elenmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamamıştı. Ada hayatına uyumu ve hızıyla adından oldukça söz ettiren Sema Aydemir, hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı.

Survivor Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Survivor All Star 2022 Kırmızı takım yarışmacısı Sema Aydemir, adını finale yazdıran isim olmak için elinden gelen mücadeleyi veriyor.

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Survivor Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

36 yaşındaki Milli sporcu Sema Aydemir, 2016 yılında eşinden boşandı.

Survivor Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Her defasında oğlu Ali'ye olan sevgisini dile getiren Sema Aydemir'in eski eşi meğer kendisinden ünlüymüş.

Survivor Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evliydi.

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