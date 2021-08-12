Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Survivor'daki halinden eser yok! Survivor Sabriye Şengül bikinili pozları ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 12.08.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 11:20

Survivor'daki halinden eser yok! Survivor Sabriye Şengül bikinili pozları ile yaktı geçti!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor. Son olarak bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not aldı. İşte Survivor Sabriye Şengül'ün bikinili pozları...

Survivor’daki halinden eser yok! Survivor Sabriye Şengül bikinili pozları ile yaktı geçti!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı.

Survivor’daki halinden eser yok! Survivor Sabriye Şengül bikinili pozları ile yaktı geçti!

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor’daki halinden eser yok! Survivor Sabriye Şengül bikinili pozları ile yaktı geçti!

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok.

Survivor’daki halinden eser yok! Survivor Sabriye Şengül bikinili pozları ile yaktı geçti!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor.

Survivor’daki halinden eser yok! Survivor Sabriye Şengül bikinili pozları ile yaktı geçti!

Son olarak bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not aldı. İşte Survivor Sabriye Şengül'ün bikinili pozları...

SON DAKİKA