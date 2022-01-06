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Haberler Galeri Süt Kardeşler'in güzel Afife'si meğer usta oyuncunun eşiymiş... Duyanların ağzı açık kaldı!
Giriş Tarihi: 06.01.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 09:27

Süt Kardeşler'in güzel Afife'si meğer usta oyuncunun eşiymiş... Duyanların ağzı açık kaldı!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler hala izleyiciyi ekrana kilitliyor. Tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız komedi filmi oyuncu kadrosu ile de tam bir şampiyonlar ligi. Birçok usta ismin rol aldığı Süt Kardeşler sosyal medyada yeniden gündem oldu.Süt Kardeşler'in Afife'si hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı. Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'un eşi de çok ünlü bir oyuncu. Jale Altuğ'un eşi, Yeşilçam'dan günümüze birçok dizi ve filmde yer alan 'Süper Baaba' ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ'dan başkası değil. İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Süt Kardeşler’in güzel Afife’si meğer usta oyuncunun eşiymiş... Duyanların ağzı açık kaldı!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeşilçam'ın en iyi filmlerinden kabul edilen Süt Kardeşler'in, yönetmenliğini Ertem Eğilmezyapmıştı.

Süt Kardeşler’in güzel Afife’si meğer usta oyuncunun eşiymiş... Duyanların ağzı açık kaldı!

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yapımı bir Türk filmidir.

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Süt Kardeşler’in güzel Afife’si meğer usta oyuncunun eşiymiş... Duyanların ağzı açık kaldı!

Çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkünde gerçekleştirildi. Özellikle Arzu Film'in komedi filmlerinin çekildiği bu köşk, 1979'a kadar sinemaya hizmet etti. Ali Şen'in canlandırdığı Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı.

Süt Kardeşler’in güzel Afife’si meğer usta oyuncunun eşiymiş... Duyanların ağzı açık kaldı!

SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

Süt Kardeşler’in güzel Afife’si meğer usta oyuncunun eşiymiş... Duyanların ağzı açık kaldı!

Tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız komedi filmi oyuncu kadrosu ile de tam bir şampiyonlar ligi. Birçok usta ismin rol aldığı Süt Kardeşler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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