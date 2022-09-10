Giriş Tarihi: 10.09.2022 07:35
Süt Kardeşler'in güzel Afife'siydi! Meğer usta oyuncunun eşiymiş... Duyanlar şaşırıyor
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeşilçam'ın en iyi filmlerinden kabul edilen Süt Kardeşler'in, yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştı. Tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız komedi filmi oyuncu kadrosu ile de tam bir şampiyonlar ligi. Birçok usta ismin rol aldığı Süt Kardeşler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Süt Kardeşler'in Afife'si hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı. Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'un eşi de çok ünlü bir oyuncu. Jale Altuğ'un eşi, Yeşilçam'dan günümüze birçok dizi ve filmde yer alan usta bir isim. İşte Süt Kardeşler'in Afife'sinin son hali ve Afife rolü ile hafızalara kazınan Jale Altuğ'un oyuncu eşi...