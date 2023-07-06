Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:54

Acılı anne Meryem Duymaz, oğlu Taha Duymaz'ın mezarı başında yürekleri yaktı! Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli iki deprem Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Asrın felaketinde, çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomen Taha Duymaz da hayatını kaybetmişti. Fenomenin cansız bedenine depremin 12. gününde ulaşılmış, ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğmuştu. Anne Meryem Duymaz, son olarak bir karar almış ve oğlunun hatıralarını yaşatmak için yemek yaptığı anları sosyal medyadan paylaşmaya başlamıştı. Son olarak anne Meryem Duymaz, oğlunun mezar taşını öptü. Duymaz'ın görüntüleri yürekleri yaktı.