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Haberler Galeri Acılı anne Meryem Duymaz, oğlu Taha Duymaz'ın mezarı başında yürekleri yaktı! Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti
Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:54

Acılı anne Meryem Duymaz, oğlu Taha Duymaz'ın mezarı başında yürekleri yaktı! Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli iki deprem Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Asrın felaketinde, çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomen Taha Duymaz da hayatını kaybetmişti. Fenomenin cansız bedenine depremin 12. gününde ulaşılmış, ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğmuştu. Anne Meryem Duymaz, son olarak bir karar almış ve oğlunun hatıralarını yaşatmak için yemek yaptığı anları sosyal medyadan paylaşmaya başlamıştı. Son olarak anne Meryem Duymaz, oğlunun mezar taşını öptü. Duymaz'ın görüntüleri yürekleri yaktı.

Acılı anne Meryem Duymaz, oğlu Taha Duymaz’ın mezarı başında yürekleri yaktı! Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti

Sosyal medyada çektiği yemek videoları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası Hatay'da enkaz altında kalmış ve hayatını kaybetmişti.

Acılı anne Meryem Duymaz, oğlu Taha Duymaz’ın mezarı başında yürekleri yaktı! Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti

Taha Duymaz'ın 57 yaşındaki annesi Meryem Duymaz ise geçtiğimiz günlerde bir karar almış ve oğlunun hatıralarını yaşatmak için mutfağa geçmeye karar verdiğini açıklamıştı.

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Acılı anne Meryem Duymaz, oğlu Taha Duymaz’ın mezarı başında yürekleri yaktı! Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti

OĞLUNUN İZİNDEN GİDİYOR

Oğlu gibi yöresel ürünler yapan anne Duymaz'ı haberi olmadan Taha Duymaz'ın bir arkadaşı videoya çekerek sosyal medyaya yüklemişti. Bu videonun beğenilmesinin ardından anne Duymaz, kendi adına da bir hesap açılmasını istemişti. Depremde 3 çocuğunu toprağa veren acılı anne, tandır başındaki ve mutfaktaki yemek videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Acılı anne Meryem Duymaz, oğlu Taha Duymaz’ın mezarı başında yürekleri yaktı! Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti

"ÇOK ZORUMA GİDİYOR"

Oğlunun izinden gitmeye karar veren ve mutfağa her girdiğinde duygulanan anne Duymaz, "Taha'sız mutfak öksüz kaldı" dedi. Duymaz, Taha'nın yaptığı yemeklerle kısa sürede Türkiye genelinde tanındığını ama en önemli varlığını depremde kaybettiğini söyledi.

Acılı anne Meryem Duymaz, oğlu Taha Duymaz’ın mezarı başında yürekleri yaktı! Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti

Taha'nın hatıralarını ve hayallerini yaşatmak için kendisinin de kısa süre önce yemek yapmaya başladığını dile getiren Duymaz, şunları dile getirdi:

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