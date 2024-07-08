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Haberler Galeri Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç'ü görenlerin ağzı açık kaldı! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 08.07.2024 07:18

Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç'ü görenlerin ağzı açık kaldı! Sosyal medyada gündem oldu

Farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri. Tarık Mengüç eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç hayranları tarafından sosyal medyada büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. Hayranlarının en çok merak ettiği ise eşi Funda Mengüç. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı eşi Funda Mengüç ile yaptığı paylaşımlarda eşine olan sevgisini her zaman dile getirmeyi ihmal etmiyor. Sevilen şarkıcının ınstagram hesabını takip eden hayranları eşi Funda Mengüç ile olan fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutuyor.

Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç’ü görenlerin ağzı açık kaldı! Sosyal medyada gündem oldu

Eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Tarık Mengüç son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Tarık Mengüç farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri oldu. Hayranlarının en çok merak ettiği ise eşi Funda Mengüç.

Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç’ü görenlerin ağzı açık kaldı! Sosyal medyada gündem oldu

Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. Tarık Mengüç'ün Baran ve Sevde adında iki çocuğu var.

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Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç’ü görenlerin ağzı açık kaldı! Sosyal medyada gündem oldu

Funda Mengü katıldıkları bir programda Tarık Mengüç ile nasıl tanıştıklarını anlattı.

Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç’ü görenlerin ağzı açık kaldı! Sosyal medyada gündem oldu

Funda Mengüç "Düğünde görmüş beğenmiş beni. Benden önce 4 tane nişan atmış. Ben de denemek istedim, baktım bizim ilişkimiz yürüyor, her istediğimi yapıyor, gezdiriyor beni. Nişanladık ama bir sene sonra bende nişan attım. Bir ay sonrada ellerinde çiçekler, başka bir kız istemeye gittiler. Duyunca ben de bir tutuştum, üzüldüm. Sonra da barıştırdılar bizi" dedi.

Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç’ü görenlerin ağzı açık kaldı! Sosyal medyada gündem oldu

İşte eşi Funda Mengüç ile fotoğraflarını zaman zaman paylaşan Tarık Mengüç'ün mutlu anları...

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