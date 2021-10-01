Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi Gülenay Kalkan'dan duygusal paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin...
Giriş Tarihi: 01.10.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 10:39

Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi Gülenay Kalkan'dan duygusal paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin...

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 2019'un Ekim ayında bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Sevilen sanatçı ölüm yıl dönümünde özlemle anıldı. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak Tarık Ünlüoğlu'nu, 2. ölüm yıl dönümünde andı. Tarık Ünlüoğlu'nun kendi gibi oyuncu eşi Gülenay Kalkan sosyal medya paylaşımı ile yürek burktu.

Tarık Ünlüoğlu’nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi Gülenay Kalkan’dan duygusal paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin...

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Testere Necmi karakteriyle hafızlarda yer edinen son olarak Oktay Kaynarca ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, akciğer kanseri nedeniyle1 Ekim 2019 günü 61 yaşında hayatını kaybetmişti.

Tarık Ünlüoğlu’nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi Gülenay Kalkan’dan duygusal paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin...

Sevilen sanatçı ölümünün 2. yıl dönümünde özlemle anılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarık Ünlüoğlu’nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi Gülenay Kalkan’dan duygusal paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin...

Tarık Ünlüoğlu'nun kendi gibi oyuncu eşi Gülenay Kalkan sosyal medya paylaşımı ile yürek burktu.

Tarık Ünlüoğlu’nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi Gülenay Kalkan’dan duygusal paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin...

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, Ünlüoğlu'na olan özlemini duygusal bir paylaşımla dile getirdi.

Tarık Ünlüoğlu’nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi Gülenay Kalkan’dan duygusal paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin...

Gülenay Kalkan usta oyuncunun fotoğraf kareleri ile yaptığı paylaşıma "Öteki aleme geçişinin 2. Yılı… Yüreğimde sönmeyen ateşin, gözümün gördüğü her yerde, her şeyde sen varsın, canım sevgilim... Buluşuncaya kadar..." notunu düştü.

SON DAKİKA