Tarık Ünlüoğlu’nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi Gülenay Kalkan’dan duygusal paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin...

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 2019'un Ekim ayında bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Sevilen sanatçı ölüm yıl dönümünde özlemle anıldı. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak Tarık Ünlüoğlu'nu, 2. ölüm yıl dönümünde andı. Tarık Ünlüoğlu'nun kendi gibi oyuncu eşi Gülenay Kalkan sosyal medya paylaşımı ile yürek burktu.