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Haberler Galeri Taze anne Fulya Zenginer’den karnı burnunda poz! ‘Hamilelik size çok yakıştı’
Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 11:14

Taze anne Fulya Zenginer’den karnı burnunda poz! ‘Hamilelik size çok yakıştı’

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer 5 ay önce sosyal medya hesabı Instagram'dan hamile olduğunu duyurdu. Oğlu Milan'ı kucağına almaya hazırlanan Fulya Zenginer, hamilelik pozları ile büyük ilgi görüyor. Hamileliğinde 30. haftaya giren Fulya Zenginer'in sosyal medyadan yaptığı karnı burnunda son paylaşımı ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Genç oyuncuya 'Hamilelik size çok yakıştı' yorumları geldi.

Taze anne Fulya Zenginer’den karnı burnunda poz! ‘Hamilelik size çok yakıştı’

Bebeğine kavuşmak için gün sayan Fulya Zenginer, hamileliğinin son haftalarına girdi.

Taze anne Fulya Zenginer’den karnı burnunda poz! ‘Hamilelik size çok yakıştı’

Kuntay Tarık Evren ile 2019 yılında evlenen ve 5 ay önce hamile olduğunu duyuran Fulya Zenginer şimdi de bebeğinin ismini müjdelemişti.

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Taze anne Fulya Zenginer’den karnı burnunda poz! ‘Hamilelik size çok yakıştı’

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), anne oluyor.

Taze anne Fulya Zenginer’den karnı burnunda poz! ‘Hamilelik size çok yakıştı’

Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurmuştu.

Taze anne Fulya Zenginer’den karnı burnunda poz! ‘Hamilelik size çok yakıştı’

Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, objektif karşısına geçti.

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