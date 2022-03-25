Taze anne Fulya Zenginer’den karnı burnunda poz! ‘Hamilelik size çok yakıştı’

Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 11:14

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer 5 ay önce sosyal medya hesabı Instagram'dan hamile olduğunu duyurdu. Oğlu Milan'ı kucağına almaya hazırlanan Fulya Zenginer, hamilelik pozları ile büyük ilgi görüyor. Hamileliğinde 30. haftaya giren Fulya Zenginer'in sosyal medyadan yaptığı karnı burnunda son paylaşımı ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Genç oyuncuya 'Hamilelik size çok yakıştı' yorumları geldi.