Taze anne Yasemin Tatlıses ikizleri Ayel ve Emir’in odasını ilk kez gezdirdi!

"21'İNCİ HAFTADAN İTİBAREN BİLİYORDUK"

Çift bugün bebeklerini bugün kontrole getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yasemin Şefkatli, "Yarın Ayel'in kontrolü var biraz size de bahsedeyim. Aslında biz 21. haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı. Bazen haftada 2, çok fazla doktorumuz Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon olacağını biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca da çok fazla dua aldık. O kadar güzel mesajlar geldi ki bana güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.