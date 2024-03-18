Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
11:05
Taze anne Yasemin Tatlıses ikizleri Ayel ve Emir’in odasını ilk kez gezdirdi!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, ikizleri Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına aldı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, anne- baba olmanın mutluluğunu yaşarken minik oğulları Ayel'in rahatsızlığıyla sarsıldı. Ünlü çift, minik Ayel'in kalbinden geçirdiği operasyon sonrası bebeklerinin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Çift, Ayel'in sağlığına kavuşmasıyla bebeklerini de alıp eve geçti ve rahat bir nefes aldı. Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımla minik Ayel'in nisan ayında bir operasyon daha geçireceğini duyurdu. Son olarak ise Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in odasını gezdirdi.