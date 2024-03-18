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Haberler Galeri Taze anne Yasemin Tatlıses ikizleri Ayel ve Emir’in odasını ilk kez gezdirdi!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:05

Taze anne Yasemin Tatlıses ikizleri Ayel ve Emir’in odasını ilk kez gezdirdi!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, ikizleri Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına aldı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, anne- baba olmanın mutluluğunu yaşarken minik oğulları Ayel'in rahatsızlığıyla sarsıldı. Ünlü çift, minik Ayel'in kalbinden geçirdiği operasyon sonrası bebeklerinin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Çift, Ayel'in sağlığına kavuşmasıyla bebeklerini de alıp eve geçti ve rahat bir nefes aldı. Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımla minik Ayel'in nisan ayında bir operasyon daha geçireceğini duyurdu. Son olarak ise Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in odasını gezdirdi.

Taze anne Yasemin Tatlıses ikizleri Ayel ve Emir’in odasını ilk kez gezdirdi!

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile evlendi.

Taze anne Yasemin Tatlıses ikizleri Ayel ve Emir’in odasını ilk kez gezdirdi!

İKİZLERİ 22 OCAK'TA DOĞDU!

Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten bebek müjdesi gelmişti. Çift 22 Ocak'ta ikizlerine kavuştu.

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Taze anne Yasemin Tatlıses ikizleri Ayel ve Emir’in odasını ilk kez gezdirdi!

12 GÜN SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ancak 25 Ocak'ta ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğu öğrenildi. Kalbinde problem tespit edilen minik Ayel, hemen ameliyata alındı. Sağlığına 12 gün sonra kavuşan minik Ayel, anne ve babasıyla birlikte eve geçti.

Taze anne Yasemin Tatlıses ikizleri Ayel ve Emir’in odasını ilk kez gezdirdi!

ÇİFT DERİN BİR NEFES ALDI!

Yaşanan sıkıntılardan sonra İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, derin bir nefes aldı.

Taze anne Yasemin Tatlıses ikizleri Ayel ve Emir’in odasını ilk kez gezdirdi!

"21'İNCİ HAFTADAN İTİBAREN BİLİYORDUK"

Çift bugün bebeklerini bugün kontrole getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yasemin Şefkatli, "Yarın Ayel'in kontrolü var biraz size de bahsedeyim. Aslında biz 21. haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı. Bazen haftada 2, çok fazla doktorumuz Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon olacağını biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca da çok fazla dua aldık. O kadar güzel mesajlar geldi ki bana güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

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