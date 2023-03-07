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Haberler Galeri Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin aşkı tam gaz devam ediyor! Taze aşıklar gecelerde...
Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:36

Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin aşkı tam gaz devam ediyor! Taze aşıklar gecelerde...

Güzel manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı buldu. Deneyimli manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli artık kaçmıyor. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ilişkisini ilan etti. Çağla Şıkel önceki gün yeni sevgilisi Nail Gönenli ile Emirgan'daki bir mekânda görüntülendi. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli objektiflere böyle yakalandı.

Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin aşkı tam gaz devam ediyor! Taze aşıklar gecelerde...

Sosyal medyanın en çok sevdiği ünlülerden olan Çağla Şıkel aşk orucunu genç avukat Nail Gönenli ile bozdu. Çağla Şıkel'in yıllardır titizlikle gizli tuttuğu özel hayatını bu defa gözler önünde yaşamaktan çekinmemesi 'Ufukta evlilik mi var?' sorularını akıllara getirdi. Çağla Şıkel önceki gün yeni sevgilisi Nail Gönenli ile Emirgan'daki bir mekânda görüntülendi.

Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin aşkı tam gaz devam ediyor! Taze aşıklar gecelerde...

2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti.

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Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin aşkı tam gaz devam ediyor! Taze aşıklar gecelerde...

Birçok isimle ismi yanyana anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi.

Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin aşkı tam gaz devam ediyor! Taze aşıklar gecelerde...

İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel kural bozdu. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmemeye çalışan Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra ilk kez sevgilisiyle ortaya çıkmıştı.

Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin aşkı tam gaz devam ediyor! Taze aşıklar gecelerde...

Çağla Şıkel 8 yıllık kuralını genç avukat Nail Gönenli için bozmuştu. Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliği sonrası ilk kez sevgilisiyle görüntülenmişti.

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