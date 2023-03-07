Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:36

Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin aşkı tam gaz devam ediyor! Taze aşıklar gecelerde...

Güzel manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı buldu. Deneyimli manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli artık kaçmıyor. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ilişkisini ilan etti. Çağla Şıkel önceki gün yeni sevgilisi Nail Gönenli ile Emirgan'daki bir mekânda görüntülendi. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli objektiflere böyle yakalandı.