Giriş Tarihi: 23.03.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
08:30
Tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı! 46 yaşındaki Zeynep Türkeş kendine bambaşka bir hayat seçti
Zeynep, "Ah Memedim" şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. 90'larda yaptığı tek bir besteyle ünlenen şarkıcı Zeynep adını geniş kitlelere duyurmuştu. Peki şimdilerde 46 yaşında olan ünlü şarkıcı Zeynep, ne yapıyor? Ayrıca 1995 yılında yayınladığı 'İnadı Bırak' şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Zeynep Türkeş'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. Gelin, 90'larda yaptığı tek bir besteyle ünlenen şarkıcı Zeynep'in değişimine hep birlikte bakalım...