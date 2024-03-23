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Haberler Galeri Tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı! 46 yaşındaki Zeynep Türkeş kendine bambaşka bir hayat seçti
Giriş Tarihi: 23.03.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 08:30

Tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı! 46 yaşındaki Zeynep Türkeş kendine bambaşka bir hayat seçti

Zeynep, "Ah Memedim" şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. 90'larda yaptığı tek bir besteyle ünlenen şarkıcı Zeynep adını geniş kitlelere duyurmuştu. Peki şimdilerde 46 yaşında olan ünlü şarkıcı Zeynep, ne yapıyor? Ayrıca 1995 yılında yayınladığı 'İnadı Bırak' şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Zeynep Türkeş'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. Gelin, 90'larda yaptığı tek bir besteyle ünlenen şarkıcı Zeynep'in değişimine hep birlikte bakalım...

Tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı! 46 yaşındaki Zeynep Türkeş kendine bambaşka bir hayat seçti

90'larda yaptığı tek bir besteyle ünlenen şarkıcı Zeynep adını geniş kitlelere duyurmuştu. 1995 yılında yayınladığı 'İnadı Bırak' şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Zeynep Türkeş büyük sempati toplamıştı.

Tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı! 46 yaşındaki Zeynep Türkeş kendine bambaşka bir hayat seçti

Zeynep Türkeş, Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor. Zeynep Türkeş'in, yıllar içindeki değişimini görenler şaşıp kalıyor. İzmit doğumlu Zeynep Türkeş, adeta bambaşka birine dönüştü.

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Tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı! 46 yaşındaki Zeynep Türkeş kendine bambaşka bir hayat seçti

Çok iyi derecede Fransızca konuşabilen Zeynep Türkeş'in buz pateninde Türkiye çapında birinci ve üçüncülüğü bulunuyor.

Tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı! 46 yaşındaki Zeynep Türkeş kendine bambaşka bir hayat seçti

Milas'ta butik otel işletiyor

46 yaşındaki Zeynep, eşi Can Yalman'la Milas'ta bir butik otel işletiyor. Şarkıcı, müziğe asla ara vermediğini söyledi.

Tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı! 46 yaşındaki Zeynep Türkeş kendine bambaşka bir hayat seçti

Zeynep Türkeş ünlü olmasını sağlayan "Ah Memedim" şarkısını hikayesini bu sözlerle anlattı:

"İlk albümümü hazırlarken rahmetli İbrahim Erkal aradı ve sesimden çok etkilendiğini söyledi. Biraz farklı bir şarkı yazdığını, sesime uyacağını hissettiğini belirtti. 'Memedim'i albüme öyle ekledik. İbrahim Erkal'ın en büyük hediyesi oldu bana. İnsanların hüznünü dile getirdiğim için bana o lakabı uygun gördüler. 'Memedim Zeynep' olarak anılmaktan gurur duyuyorum. 90'ların tadı başkaydı. Hem jenerasyon hem müzik hem de duygular olarak bambaşkaydı. Kıymet bilinen zamanlardı. İyi ki o dönemi yaşadım, çok şanslıyım."

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