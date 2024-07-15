Giriş Tarihi: 15.07.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
07:11
Tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı! 48 yaşındaki Zeynep Türkeş şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor!
Zeynep, "Ah Memedim" şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. 90'larda yaptığı tek bir besteyle ünlenen şarkıcı Zeynep adını geniş kitlelere duyurmuştu. Peki şimdilerde 48 yaşında olan ünlü şarkıcı Zeynep, ne yapıyor? Ayrıca 1995 yılında yayınladığı 'İnadı Bırak' şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Zeynep Türkeş'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. Gelin, 90'larda yaptığı tek bir besteyle ünlenen şarkıcı Zeynep'in değişimine hep birlikte bakalım...