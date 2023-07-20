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Haberler Galeri Tekne tatilinden yeni paylaşımlar! Fahriye Evcen siyahlar içinde baş döndürdü!
Giriş Tarihi: 20.07.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 14:52

Tekne tatilinden yeni paylaşımlar! Fahriye Evcen siyahlar içinde baş döndürdü!

Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. Son olarak demirledikleri Bodrum Kisebükü'nde objektiflere yakalanan Özçivit ailesi keyifli anlarıyla ilgi odağı olmuştu. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in minik oğulları Kerem'in yüzü de ilk kez görüntülenmişti. Fit hali ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen tekne pozlarına yenilerini ekledi. Fahriye Evcen, son olarak siyahlar içinde peş peşe paylaşımlar yaptı. İşte duru güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen'in tekne pozları...

Tekne tatilinden yeni paylaşımlar! Fahriye Evcen siyahlar içinde baş döndürdü!

İki çocuk annesi Fahriye Evcen tatilin tadını çıkarıyor. Güzel oyuncu tekne pozlarına yenilerini ekledi. Fahriye Evcen, siyahlar içinde ard arda paylaşımlar yaptı. Sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tekne tatilinden yeni paylaşımlar! Fahriye Evcen siyahlar içinde baş döndürdü!

Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. Son olarak demirledikleri Bodrum Kisebükü'nde objektiflere yakalanan Özçivit ailesi keyifli anlarıyla ilgi odağı olmuştu. Fit hali ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen tekne pozlarına yenilerini ekledi.

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Tekne tatilinden yeni paylaşımlar! Fahriye Evcen siyahlar içinde baş döndürdü!

Fahriye Evcen'in şort tişört tarzına beğeni yağdı.

Tekne tatilinden yeni paylaşımlar! Fahriye Evcen siyahlar içinde baş döndürdü!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyor. İki çocukları olan çift her fırsatta birbirlerine olan aşklarını haykırıyor.

Tekne tatilinden yeni paylaşımlar! Fahriye Evcen siyahlar içinde baş döndürdü!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen,çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı.

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