Giriş Tarihi: 20.07.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 14:52

Tekne tatilinden yeni paylaşımlar! Fahriye Evcen siyahlar içinde baş döndürdü!

Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. Son olarak demirledikleri Bodrum Kisebükü'nde objektiflere yakalanan Özçivit ailesi keyifli anlarıyla ilgi odağı olmuştu. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in minik oğulları Kerem'in yüzü de ilk kez görüntülenmişti. Fit hali ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen tekne pozlarına yenilerini ekledi. Fahriye Evcen, son olarak siyahlar içinde peş peşe paylaşımlar yaptı. İşte duru güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen'in tekne pozları...