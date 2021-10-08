Tescilli güzel Şevval Şahin ölümden döndü! Yaşadığı korkuyu böyle anlattı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son dönemde Yiğit Marcus Aral ile inişli çıkışlı ilişkisiyle adından söz ettiriyor. Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, biten ilişkilerinin ardından yaşadıkları gerilimlerle mahkemelik olmuştu. Yiğit Marcus Aral hakkında uzaklaştırma kararı bile aldıran Şahin, eski aşkını çabuk affetti. Yiğit ile ilişkisine bir şans daha tanıyan Şevval, şimdilerde sosyal medyadan verdiği mutluluk pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şevval Şahin, şu sıralar ABD'de tatil yapıyor. Tatilde Elektrikli sörf yapan Şevval Şahin Miami'de köpek balıklarıyla burun buruna geldi.