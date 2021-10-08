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Haberler Galeri Tescilli güzel Şevval Şahin ölümden döndü! Yaşadığı korkuyu böyle anlattı!
Giriş Tarihi: 08.10.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 15:40

Tescilli güzel Şevval Şahin ölümden döndü! Yaşadığı korkuyu böyle anlattı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son dönemde Yiğit Marcus Aral ile inişli çıkışlı ilişkisiyle adından söz ettiriyor. Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, biten ilişkilerinin ardından yaşadıkları gerilimlerle mahkemelik olmuştu. Yiğit Marcus Aral hakkında uzaklaştırma kararı bile aldıran Şahin, eski aşkını çabuk affetti. Yiğit ile ilişkisine bir şans daha tanıyan Şevval, şimdilerde sosyal medyadan verdiği mutluluk pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şevval Şahin, şu sıralar ABD'de tatil yapıyor. Tatilde Elektrikli sörf yapan Şevval Şahin Miami'de köpek balıklarıyla burun buruna geldi.

Tescilli güzel Şevval Şahin ölümden döndü! Yaşadığı korkuyu böyle anlattı!

Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen ve formda vücuduyla takipçileri tarafından beğenilen Şevval Şahin, şu sıralar ABD'de tatil yapıyor.

Tescilli güzel Şevval Şahin ölümden döndü! Yaşadığı korkuyu böyle anlattı!

Yiğit Marcus Aral'la yaşadığı aşk yüzünden sık sık gündem olan ve şiddet haberleriyle anılan Şevval Şahin, Miami'de köpek balığı tehlikesi atlattı.

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Tescilli güzel Şevval Şahin ölümden döndü! Yaşadığı korkuyu böyle anlattı!

Elektrikli sörf yapan tescilli güzel, denizde köpek balıklarıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı. Hemen kıyıya dönen Şahin, yaşadığı korkuyu sosyal medyada anlattı.

Tescilli güzel Şevval Şahin ölümden döndü! Yaşadığı korkuyu böyle anlattı!

İşte Şevval Şahin'in o paylaşımı...

Tescilli güzel Şevval Şahin ölümden döndü! Yaşadığı korkuyu böyle anlattı!

Koronavirüs salgını döneminde katıldığı partilerle ve ardından yaptığı açıklamalarla bir dönem eleştiri oklarının hedefi olan Şevval Şahin, geçtiğimiz yaz ayında Bodrum'da tatil yapmış, Şevval Şahin'in Bodrum tatilinden paylaştığı fotoğraflar ise çok konuşulmuştu.

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