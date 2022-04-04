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Haberler Galeri Tıpkı yıllar önceki gibi! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun dönüşü muhteşem olacak!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 14:42

Tıpkı yıllar önceki gibi! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun dönüşü muhteşem olacak!

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında evlenmişti. Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, hızla sağlığına kavuştu. Kötü günleri geride bırakan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte son olarak Seyşeller tatiline çıkmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Neslihan Atagül tatil pozlarıyla ilgi odağı olmuştu. Neslihan Atagül'ün ardı ardına paylaştığı bikinili pozları sosyal medyada beğeni toplamıştı. Ünlü çiftten son olarak yeni proje müjdesi geldi. Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül yıllar sonra aynı dizide partner oldu. Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu "Fatih Harbiye" dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı...

Tıpkı yıllar önceki gibi! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun dönüşü muhteşem olacak!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında yine kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile hayatını birleştirdi.

Tıpkı yıllar önceki gibi! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun dönüşü muhteşem olacak!

Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, hızla sağlığına kavuştu.

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Tıpkı yıllar önceki gibi! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun dönüşü muhteşem olacak!

Zor günleri çabuk atlatan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte son olarak Seyşeller tatiline çıkmıştı.

Tıpkı yıllar önceki gibi! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun dönüşü muhteşem olacak!

Ünlü çiftten yeni proje müjdesi geldi.

Tıpkı yıllar önceki gibi! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun dönüşü muhteşem olacak!

Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül yıllar sonra aynı dizide partner oldu. Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu "Fatih Harbiye" dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı...

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