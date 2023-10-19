Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:55
Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
07:59
Tüm Türkiye tanıdı ama yüzünü gören olmadı... Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı!
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği bir döneme damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da Acun Ilıcalı'nın telefonla bağlanarak teklif aldığı ve 'Hamdi Bey' olarak bilinen ismin kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın zirve yaptığı Var Mısın Yok Musun programının 'Hamdi Bey'inin kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.