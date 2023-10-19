Tüm Türkiye tanıdı ama yüzünü gören olmadı... Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey’i bakın kim çıktı!

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Var mısın Yok musun yarışma programı bir döneme adeta damga vurmuştu. Birçok kişiyi ünlü eden yarışmada tüm Türkiye'nin tanıdığı ama yüzünü hiçbir zaman görmediği bir de Hamdi Bey vardı.