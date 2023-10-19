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Haberler Galeri Tüm Türkiye tanıdı ama yüzünü gören olmadı... Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:59

Tüm Türkiye tanıdı ama yüzünü gören olmadı... Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı!

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği bir döneme damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da Acun Ilıcalı'nın telefonla bağlanarak teklif aldığı ve 'Hamdi Bey' olarak bilinen ismin kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın zirve yaptığı Var Mısın Yok Musun programının 'Hamdi Bey'inin kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Tüm Türkiye tanıdı ama yüzünü gören olmadı... Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey’i bakın kim çıktı!

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Var mısın Yok musun yarışma programı bir döneme adeta damga vurmuştu. Birçok kişiyi ünlü eden yarışmada tüm Türkiye'nin tanıdığı ama yüzünü hiçbir zaman görmediği bir de Hamdi Bey vardı.

Tüm Türkiye tanıdı ama yüzünü gören olmadı... Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey’i bakın kim çıktı!

Var Mısın Yok Musun yarışma programı yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kırarken programda para teklifi vermesiyle tanınan Hamdi Bey'in kim olduğu yıllarca gizemini korumuştu.

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Tüm Türkiye tanıdı ama yüzünü gören olmadı... Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey’i bakın kim çıktı!

Programda, Acun Ilıcalı'nın telefonla teklif aldığı ve 'Hamdi Bey' diye seslendiği ismin kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Tüm Türkiye tanıdı ama yüzünü gören olmadı... Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey’i bakın kim çıktı!

Hamdi Bey olarak bilinen kişinin aslında isminin Hamdi olmadığı ortaya çıktı.

Tüm Türkiye tanıdı ama yüzünü gören olmadı... Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey’i bakın kim çıktı!

Acun Ilıcalı'nın Hamdi Bey diye hitap ettiği kişinin yıllardır beraber çalıştığı ve Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği kişinin aynı kişi olduğu ortaya çıktı.

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