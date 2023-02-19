Türkiye’nin kalbinde yer eden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti! Taha Duymaz’ın hüzünlü öyküsü! Hayaller kuruyordu ama…

Giriş Tarihi: 19.02.2023 07:55
Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
07:56
Köy evindeki mutfağında yaptığı yemekleri Instagram sayfasında paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi gören ve kısa sürede fenomen olan Taha Duymaz, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat sabaha karşı saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Asrın felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan depremin 12. Gününde acı haber geldi. Sosyal medyada yokluk içinde çektiği yemek videolarıyla gönülleri fetheden ve 1,3 milyon kişinin takip ettiği Taha Duymaz 19 yaşında hayatını kaybetti. Günaydın köşe yazarı Sonat Bahar, bugünkü yazısında Taha Duymaz'ı kaleme aldı. İşte o yazı…