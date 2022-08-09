Giriş Tarihi: 09.08.2022 06:34 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 06:52

Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in 18 yıllık eşi Oktay Ertuğrul...

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye bölmüştü. Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan Umut Akyürek'in 2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi Oktay Ertuğrul'u görenler çok şaşırıyor. Umut Akyürek'in oldukça genç görünen eşi Oktay Ertuğrul 50 yaşında. Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul'un 17 yaşında Melek Bal adında bir de kızları var... Evliliklerinde 18 yılı deviren ünlü çift birbirlerini hiç yalnız bırakmıyor. Birlikte de sahne alan Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul sosyal medyada da ilgi odağı oldu. İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul'un aşk paylaşımları ve kızları Melek Bal Ertuğrul...